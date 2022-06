Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aprovechó la rueda de prensa tras el partido ante Portugal para reivindicar la figura del joven centrocampista blaugrana Gavi, del que destacó que “indiscutible no es, porque en la selección no los hay. Cualquiera que viene aporta. Con él tengo una sensación de que todavía es un desconocido en el fútbol español, incluso para gente que le tiene cerca. No solo es defensa, es un interior puro muy especial. Es un jugador único”.

El técnico explicó que había tenido que sustituir al sevillano "porque ha recibido un golpe en el gemelo y tenía calambres” e insistió en que "yo doy mi opinión. No critico a nadie, digo lo que veo y lo que siento. No hablo de su club. He dicho que es un desconocido con balón en el fútbol español”.

Previamente Luis Enrique había atendido a TVE y reconoció que “estoy sin voz, para variar. Estoy desentrenado. Estaba viendo que era difícil aguantar el ritmo de presión durante los 90 minutos y que el partido se podía escapar. Pero el equipo ha estado bien, me ha gustado”. Recordando los anteriores enfrentamientos ante la selección portuguesa, el técnico asturiano explicó que “ha sido un partido parecido a los anteriores. Se ha empatado, pero hemos podido ganar y también perder”. Y en tono de broma añadió que “había un pacto de no agresión porque queremos celebrar un Mundial juntos”.

Luis Enrique destacó que “Morata tiene gol en la selección, en su club y en todos lados. Sus cifras no son estratosféricas, pero nos da en ataque y en defensa. El equipo ha estado bien y los jugadores han llevado con entereza el calor y la altura de la temporada en la que estamos. Hay que cuidarles y vamos a utilizar a todos los jugadores estos días para que todos puedan ayudar”.

Gran ambiente

El seleccionador añadió que “hoy me han gustado todos y también el ambiente. El público ha estado soberbio. Me ha gustado la idea del equipo ante una de las mejores selecciones del mundo. Espero que sigamos en esta línea”. Y, preguntado por la reaparición del blaugrana Ansu Fati, avanzó que “os tenéis que fiar de mí. Ansu Fati viene para ayudarnos a largo plazo, pero creo que todavía no tiene el ritmo de competición necesario y no vamos a correr riesgos, y menos con él. Entiendo al público, pero yo tomo las decisiones”.