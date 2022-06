Joan i Andrés, campions del Circuit Sub23 de raspall – Fundación Trinidad Alfonso

El trinquet Císcar de Piles enregistrava ahir un gran ambient per presenciar la final del XVI Circuit Sub23 de raspall, competició en la que col.labora la Fundación Trinidad Alfonso. La partida pel títol enfrontava, a Joan Llopis d’El Genovés amb Andrés de Quatretonda davant la parella d’Hugo de Bicorp i Rosen d’El Genovés. Arrancava la final amb els quatre jugadors prou equilibrats, aconseguint el joc sempre des del traure, fins la igualada a 10. Just en eixe moment és quan es produïa el punt d’inflexió en la final. Passaven amb eixe marcador la parella de Joan i Andrés a la part del rest, i després d’una dura pugna aconseguien endur-se el joc, en este cas, trencant el traure de la parella d’Hugo i Rosen, posant un 15-10 blau al marcador. Amb la tranquil·litat que això donava a la parella que anava de blau, i ja en la part del traure, aconseguien de nou guanyar el joc, però, amb problemes, ja que la parella roja va tindre en eixe joc Val i 15 per a poder trencar també ells i passar al traure amb la igualada a 15. No va ser així i Joan i Andres tornaven al rest, en aquest cas ja amb un 10-20 al seu favor. En este moment, tant el jove Hugo (jugador que venia de disputar el sub18 i que va haver de jugar el sub23 per substituir un company), van acusar els nervis i de nou tornaven a perdre el joc al traure, acabant-se la final amb un 10-25 final. Cal destacar el bon fer dels quatre jugadors, així com la valentia d’Hugo, el jove de Bicorp, que poc a poc està fent-se un lloc en les primeres partides anunciades al trinquet. Varen lliurar els trofeus el president del club de pilota de Piles, Jose Maria Puig i Jose Garcia “Moro” entrenador de l’àrea de tecnificació i CESPIVA de la Federació de Pilota Valenciana.