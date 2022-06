Acabava la passada setmana la lligueta regular de la que ja és la VIII Lliga promeses d’escala i corda – Trofeu Caixa Popular 2022, donant pas ja a la fase de semifinals, que es disputarà de manera íntegra el pròxim dimecres al trinquet de L’Eliana. La classificació regular acabava amb la formació de Jorge Ruiz (Cpv Torrent), Pere Buigues (Cpv Alfàs) i Óscar Castillo (Cpv Pelayo), com a líders, amb 14 punts. Amb 12 finalitzava l’equip d’Hèctor Navarro (Cpv Torrent), Marc Barber (Cpv Massamagrell) i Rosendo Zamora (Cpv Torrent). Tercers amb 10 punts acabava la formación de Jordi Ripoll (Cpv Laguar), Antonio Aroca (Cpv Torrent) i Kiko Sanchis (Cpv Genovés). El quart equip de la lligueta, i últim que passa a les semifinals és el de Pablo Verdú (Cpv Petrer), Pau Anyó (Cpv Marquesat) i Ferran Gimeno (Cpv Pobla Vallbona). Bona lluïta ha hagut per la part baixa de la classificació, de fet, han empatat a tres punts tres equips. Per una banda, el ja esmentat que capitaneja Pablo i que accedeix a les semifinals, i per altra, els altres dos equips, que en aquest cas, queden fora de la competición, que són els d’Ivan Dorado (Cpv Parcent), Nacho Diago (Cpv El Puig) i Enric Càrcel (CPV Guadassuar) i el de Dorian Juan (Cpv Guadassuar), Xavi Boira (Cpv Vinalesa) i Isaac Garcia (Cpv Pobla Vallbona). Per tant, les partides de semifinals, enfrontaran a primera contra quart i a segon contra tercer, o el que és el mateix, Jorge Ruiz (Cpv Torrent), Pere Buigues (Cpv Alfàs) i Óscar Castillo (Cpv Pelayo) davant el de Pablo Verdú (Cpv Petrer), Pau Anyó (Cpv Marquesat) i Ferran Gimeno (Cpv Pobla Vallbona), i d’altra banda, la segona semifinal la disputaran els equips d’Hèctor Navarro (Cpv Torrent), Marc Barber (Cpv Massamagrell) i Rosendo Zamora (Cpv Torrent) davant el de Jordi Ripoll (Cpv Laguar), Antonio Aroca (Cpv Torrent) i Kiko Sanchis (Cpv Genovés).