Paco Alcácer va a convertirse en una de las patatas calientes en cuanto a decisiones de mercado de este próximo verano. El delantero centro de Torrent, de 28 años, apenas ha contado para Unai Emery en el ejercicio 2021/22 y es uno de los futbolistas que tiene la puerta abierta, de par en par, para abandonar la disciplina del Villarreal CF. Una posibilidad que, a no ser que llegue un club con una suculenta oferta económica, se antoja harto complicada, puesto que la del ariete valenciano es una de las fichas más altas del Submarino y será difícil que se la igualen. Fichado como crack del Borussia Dortmund y como referente de la selección española en enero del 2020, abonando 23 millones el conjunto groguet a los germanos, Alcácer solo ha rendido como se esperaba de él en la primera mitad del ejercicio 2020/21, una campaña en cuya segunda vuelta comenzó un declive que se ha acrecentado en el presente ejercicio 2021/22, donde apenas ha visto portería y ha jugado poco.

Si en la segunda vuelta de la 2020/21 solo hizo dos goles en la Europa League y uno en LaLiga, la presente 2021/22 ha sido mucho peor, solo un gol en Champions y otro en LaLiga en 21 partidos, además de tres en Copa del Rey ante el Vitoria (dos), de Preferente y Atlético Sanluqueño (uno), de Primera RFEF. Además, el de Torrent se ha perdido hasta 13 partidos oficiales por lesión, sin apenas tener protagonismo. Sus números globales cantan por sí solos: 13 titularidades y 10 encuentros entrando como suplente en cuatro competiciones, anotando 5 goles. Cifras muy pobres para uno de los jugadores más caros de la plantilla. Pese a que el jugador es conocedor de que no entra en los planes de Unai Emery, es reacio a salir, ya que quiere seguir residiendo en València y no quiere rebajarse su ficha. Solo aceptaría regresar al Valencia CF, pero en el club valencianista no interesa por su elevado caché.

Idiakez, al Leganés

Era, hasta la fecha, la mano derecha de Unai Emery y el segundo entrenador del Villarreal CF. Imanol Idiakez, segundo de técnico del Submarino, informó al club ayer que abandona la entidad para incorporarse al CD Leganés como primer entrenador, conjunto de Segunda y cuyo objetivo es regresar a Primera División