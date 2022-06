La hoja de ruta de Peter Lim pasa por traspasar antes del 30 de junio a Gonçalo Guedes, Carlos Soler y si pueden a José Luis Gayà. El Valencia CF está obligado a vender por valor de 65-70 millones de euros (el club estima que ‘solo’ 55) y eso solo tiene un camino: descabezar al equipo y vender a los líderes y principales activos de la plantilla. Soler está en esa rampa de salida de Meriton. La propiedad cuenta con su venta. Peter Lim dio el visto bueno a su salida con el beneplácito de Gennaro Gattuso y su socio y amigo Jorge Mendes ya está manos a la obra. La incógnita, desgraciadamente para el valencianismo, ahora es dónde jugará y cuánto dinero dejará en las arcas del club. Tres son los equipos ‘top’ que han mostrado interés por Soler.

Atlético de Madrid

El mejor posicionado de los tres es el Atlético de Madrid. El club rojiblanco, conoce la situación contractual del futbolista hace meses, y ya ha mantenido los primeros contactos con el Valencia. La relación de Mendes con el máximo accionista Miguel Ángel Gil Marín juega a favor del Atlético. También la opinión del jugador.

La prioridad de Carlos siempre ha sido la de renovar con el Valencia dentro de unas "condiciones" como reconoció en su entrevista a Superdeporte. Sin embargo, nunca ha escondido el valor que le da al proyecto continuista del Cholo Simeone que choca frontalmente con la inestabilidad del Valencia. Hasta en dos ocasiones ha expresado públicamente ese reconocimiento.

"Jugar en el Valencia no es sencillo, buscas una estabilidad estilo la del Atlético", dijo. El jugador encaja en el estilo de juego del Simeone (ya lo quiso en 2019) y no es casualidad que su capitán Koke se deshiciera en elogios la semana pasada desde la selección española: "Por su estilo, cómo compite y sus características sí encajaría en el Atlético", aseguró. Desde el Wanda se hace fuerza. El problema, como la mayoría de clubes de LaLiga, es que los rojiblancos necesitan vender (Thomas Lemar o Ángel Correa) para acometer su fichaje.

Juventus

El Valencia también ha mantenido contactos con la Juve. El equipo italiano está interesado en el fichaje de Carlos desde hace tiempo. Las conversaciones entre los dos clubes se produjeron en el marco de las negociaciones por el central internacional sub-17 Yarek Gasiorowski. El club ‘bianconero’ movió ficha por Carlos al mismo tiempo que presentaba una oferta formal por el joven canterano.

FC Barcelona

Soler también está en la agenda del Barcelona. A Xavi Hernández le gusta y al exdirector general del Valencia Mateu Alemany aún más. El ya expresidente del Valencia Anil Murthy viajó a Barcelona el pasado 17 de mayo en medio de la tormenta de los audios de Superdeporte para ofrecer a Carlos Soler y a José Luis Gayà a Joan Laporta. La respuesta del Barça fue clara: el jugador interesa, pero el club ahora mismo no pude permitirse el lujo de acometer su fichaje porque no dispone de ‘cash’ ni de espacio en el ‘fair play financiero’. Como le sucede al Atlético y a muchos equipos de LaLiga, el Barcelona también está obligado a vender futbolistas.

José Bordalás, en su despedida como entrenador del Valencia, se mojó al respecto. "Son dos jugadores importantísimos (también Gayà). Son súperjugadores. Son patrimonio del Valencia CF y deberían continuar aquí, es lo que a mí me gustaría pero a partir de ahí está la decisión que ellos tomen. Ellos llevan al Valencia CF en el corazón, me lo han demostrado día a día. Hugo Guillamón también. Muchos chicos lo sienten. Los que han debutado me daban las gracias por poder cumplir un sueño", acabó.