Joan Peñarroya ya no es entrenador del Valencia Basket. Aunque era un secreto a voces su marcha del club taronja, no fue hasta ayer cuando se hizo oficial, con un comunicado del club y una despedida por carta del técnico, que apunta a futuro entrenador del Baskonia.

El Valencia Basket cierra así una etapa en la que el equipo no logró los objetivos pero en la que se valoró mucho el trabajo del técnico de Terrassa, sobre todo en una temporada marcada por las lesiones y en la que lograron terminar terceros la Fase Regular.

De hecho, el propio club rompió su tradicional filosofía de esperar hasta final de temporada para ofrecerle en marzo una primera oferta de renovación, que llegó a ser de dos años y que rechazó. Emplazados a volver a hablar a final de temporada, la reunión ya fue más por cortesía que para seguir en una negociación, conscientes de la voluntad de Peñarroya de no renovar y de la importante oferta que tiene sobre la mesa del Baskonia, también de dos temporadas y con licencia de Euroliga garantizada.

Peñarroya llegó procedente del Hereda San Pablo Burgos y ha dirigido un total de 58 partidos como entrenador taronja, con un balance de 38 victorias y 20 derrotas. Sin embargo, en las fases finales no logró buenos resultados, cayendo en tanto en los cuartos de final de la Copa del Rey como en los del reciente playoff por el título en la Liga Endesa, curiosamente ante el Baskonia, su próximo equipo.

En el comunicado, el club destaca que «el Valencia BC quiere agradecer a Joan su trabajo durante esta temporada y le desea lo mejor en su futuro personal y deportivo».

Por otra parte, el propio Joan Peñarroya quiso despedirse del club, de los jugadores, del staff técnico, empleados del club y afición, a través de una carta de despedida. «Hace un año llegué ilusionado y agradecido por la oportunidad de poder entrar a formar parte de esta gran institución y ahora que toca despedirme todavía tengo más gratitud y orgullo de haber sido uno más de la Familia Taronja», señala en un principio.

A ello añade que «ha sido una temporada repleta de contratiempos desde el inicio, que culminó de la peor manera con la lesión de Martin el último día. Soy consciente que al final no hemos alcanzado las metas que pretendíamos, pero me siento orgulloso de como TODOS hemos afrontado y trabajado por superar tanta dificultad. Agradecer a todo mi cuerpo técnico, jugadores y todos los trabajadores del club, su implicación, esfuerzo y trato que me han mostrado desde que llegué. Gracias a los medios de comunicación por el trato y respeto recibido. Mención especial a nuestra afición que siempre ha estado con el equipo. Recibir tantas muestras personales de cariño me hace estar en deuda». Y pese a su marcha, no tiene dudas del buen futuro del club. «No tengo ninguna duda que bajo el amparo de D. Juan Roig este es un proyecto sólido e ilusionante que continuará dando muchas alegrías. Mis mejores deseos para todos. Moltes gràcies, familia taronja».

Por otra parte, el fichaje del próximo entrenador del Valencia Basket no ha escrito aún su último capítulo. Y es que aunque el club lleva una semana de contactos con Pedro Martínez y Álex Mumbrú, las conversaciones se han centrado hasta la fecha más en valorar de forma conjunta el proyecto de futuro y la idea de cada uno, que en poner ya cifras y condiciones contractuales.

El club, de hecho, seguía valorando ayer el encaje de cada uno de ellos en la nueva filosofía de la entidad para el primer equipo y en las posibilidades que les ofrece la plantilla actual, al margen de los jugadores que acaban contrato y van a abandonar la entidad.

Eso sí, todo está a la espera de un último contacto con ambos, con un Pedro Martínez que ha pedido volver a hablar para explorar las posibilidades de llegar a un punto de encuentro sobre el proyecto deportivo y un Álex Mumbrú que, aunque encaja a la perfección en la idea que tiene el club, aún espera la elección final.

Rubén Burgos se llevará al Europeo sub’20 a tres taronjas

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, ejercerá de seleccionador nacional femenino sub’20 en el próximo Europeo de Hungría. Una cita en la que tendrá a sus órdenes a tres jugadoras de L’Alqueria que han debutado con él en el primer equipo del Valencia Basket: Claudia Contell, Elba Garfella y Noa Morro. Una oportunidad de seguir puliendo a tres de las joyas de la cantera y de las categorías inferiores de la selección española, antes de una pretemporada en la que podrá contar con algunas de ellas. Por otra parte, los también canteranos Guillem Ferrando y Millán Jiménez han entrado en la lista de la selección masculina sub’20 para el Europeo de Montenegro. Y todo después de una temporada en la que tuvieron más minutos que nunca en el primer equipo del Valencia Basket, con Peñarroya.