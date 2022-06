La era Gattuso ha comenzado. El técnico italiano aterrizó en Valencia cinco minutos antes de las 9 de la noche tras un vuelo desde Málaga, ya que estaba en Marbella pasando unos días. El proyecto, que se empezó a dibujar en Singapur hace algo más de una semana, empezará todavía sin director deportivo y con mucho trabajo por delante pero, como el técnico reconoció en Italia, se siente preparado para el reto que supone Mestalla y aseguró que es «distinto» a cómo se le ha pintado hasta el momento.

La llegada del entrenador es el primer paso para un mercado de fichajes que se asume como una revolución, con salidas de jugadores muy importantes (entre ellos Carlos Soler y Gonçalo Guedes) y con la incógnita de qué futbolistas podrán aterrizar en un Valencia CF en el que no hay prácticamente margen económico. A pesar de todos los nombres y rumores que han salido desde Italia, eso sí, en las últimas semanas desde que saliera a la luz el nombre Gennaro Gattuso como técnico del conjunto de Mestalla.

Rino, que se paró a hablar con los medios presentes en el aeropuerto de Manises, aseguró que está «muy feliz, con mucho orgullo... por llegar a un equipo centenario». «La afición tiene muchas ganas y yo tengo muchas ganas. Mañana vamos a hablar de todo y vamos a trabajar muy duro», reconoció el jefe del banquillo valencianista. La presentación del entrenador llegará este mismo jueves día 9, tan solo tres días después de la despedida de José Bordalás, quien llegó hace justo un año para ponerse al frente del combinado blanquinegro.

Una vez aterrizado en València, el entrenador tiene en este jueves el día ‘grande’ en lo personal. Visita a Paterna para conocer la Ciudad Deportiva y ver su nuevo lugar de trabajo para después pensar ya en la presentación. El momento de las primeras palabras, algo que además domina a la perfección. El técnico ha demostrado durante su carrera no morderse la lengua delante del micrófono y esa es precisamente una de las grandes dudas en su paso por el Valencia. Como hombre de Meriton y de Jorge Mendes, y con una plantilla con muchas carencias, la incógnita es saber cómo manejará esa situación. De momento, y a pesar de que no llegaban de la mano del agente portugués, Javi Gracia y Bordalás, los últimos dos nombres en llegar al banquillo de Mestalla, aterrizaron con un ilusión y se marcharon con muchas discrepancias precisamente por la gestión de la plantilla. ¿Qué sucederá con Rino? In bocca al lupo, Gattuso.