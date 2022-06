El 42º Maratón Valencia Trinidad Alfonso ha colgado a seis meses de la prueba el cartel de ‘no hay dorsales’ después de que ayer se agotaran las 30.000 inscripciones que había disponibles para correr en la ciudad del running el próximo 4 de diciembre de 2022. Es la cuarta ocasión consecutiva que la organización de la carrera, a cargo de la S.D. Correcaminos y el Ajuntament de València, agota los dorsales para participar en el maratón. La primera fue en 2018, cuando se pusieron a la venta 22.000 plazas, la segunda en 2019, con 25.000, y la tercera en 2020, una edición que no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia, pero que colgó el sold out tres meses después de abrir las 30.000 inscripciones para la carrera. En 2021, el Maratón Valencia celebró una edición limitada debido a las restricciones por la COVID en la que no se sacaron dorsales nuevos.