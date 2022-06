España afronta el tercer duelo de esta intensa ventana de la UEFA Nations League sin red de seguridad. Los dos empates iniciales la obligan a sacar un buen resultado de Suiza, especialmente una victoria, para no verse muy al límite. El equipo tendría el comodín del domingo ante la República Checa en Málaga para reengancharse, pero ya iría muy a remolque de no sumar los tres puntos en Ginebra.

Luis Enrique admitió la necesidad de la victoria, pero ello no alterará su plan. El seleccionador tiene una idea muy definida de su equipo de cómo encarar estos partidos y no lo variará. Los dos partidos a priori de más dificultad eran ante Portugal y en Suiza y estos duelos estaban destinados para sus jugadores más intocables. Las rotaciones estaban enfocadas para los duelos frente a la República Checa, la teórica cenicienta del grupo, pero ante la que España solo pudo empatar in extremis en su visita a Praga.

Por tanto, Lucho saldrá esta noche con su once más titular. Por ejemplo, los capitanes, Sergio Busquets y Jordi Alba, saltarán en el once inicial y también se espera el regreso de Pau Torres. La única duda sería en su acompañante, aunque podría repetir Diego Llorente ya que Eric Garcia, pese a los elogios de míster, llevaba casi un mes sin competir y podría ser precipitado que disputara dos partidos de manera tan seguida.

Carlos Soler será la pieza que vuelva a la medular para ayudar a Busquets y Gavi, mientras que en ataque se espera un cambio total. Ferran y Morata, los máximos goleadores de la segunda era de Lucho, son fijos y la duda está en el acompañante.

Sarabia ha jugado los dos primeros partidos, pero los buenos minutos de Marco Asensio cuando entró en la segunda parte frente a la República Checa podrían tener recompensa. El madridista disparó al poste y asistió en el tanto del empate de Iñigo Martínez.

Quien seguirá sin tener protagonismo es Ansu Fati. Así lo anunció Luis Enrique y de nuevo podría ser el futbolista que se quedara en la grada, aunque quizá se haga un hueco en el banquillo por alguno de los delanteros que no estuvo al nivel en Praga.

En todo caso, Lucho tiene previsto que el jugador canterano en algún momento de esta ventana pueda jugar. Y apunta al duelo del domingo ante los checos. Por ahora, es el único futbolista de campo que no ha participado de los convocados.