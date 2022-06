La presentación de Gennaro Gattuso fue amplia y con muchos puntos de interés. El futuro de Gayà, Soler y Guedes copó varias respuestas, debido a que Jorge Mendes ya trabaja en la salida de alguno de esos jugadores.

El técnico italiano reconoció en todo momento la importancia de los tres futbolistas y destacó que el hecho de que Soler y Gayà acaben contrato puede ser diferencial. «Hablaré con ellos, pero yo sobre todo creo en los datos. Sabemos los resultados de la temporada anterior. Son importantes desde el punto de vista técnico. A mí me gusta prestar atención a esto. Conozco la situación, quiero hablar con ellos y dialogar con ellos a ver qué se puede hacer», expresó.Eso sí, dejó el futuro abierto y reconoció que con Lim trazó una hoja de ruta para tomar decisiones en función de lo que finalmente suceda. «No sabemos qué ocurrirá pero sí la importancia de ellos. Si se fueran, necesitamos otros jugadores con la misma mentalidad, ganas y espíritu», expresó el italiano.

Cuando le cuestionaron sobre la delicada situación económica del club, así como de la necesidad de vender, Gattuso se mostró desinformado. «Soy entrenador, no contable. No sé lo que debe el club», dijo.

El nuevo jefe de filas tuvo tiempo para hablar de las estrellas del equipo en otra ocasión, confesando además que ha tenido la oportunidad de ver varios partidos del Valencia últimamente: «He visto 8/10 partidos del Valencia CF y tengo muy claro lo que quiero mejorar. Viendo los partidos me quedó clara la importancia de Guedes, Soler y Gayà, pero no podemos centrarnos solo en ellos. Hay muchos jóvenes, con talento y el equipo tiene calidad. Tengo muy claro el margen de mejora del equipo. Trabajando juntos y entranando con intensidad se alcanzarán resultados positivos».

Más allá de aspectos relativos al mercado de fichajes, también se le cuestionó al preparador italiano sobre cómo fue su encuentro con Peter Lim en Singapur. ¿De qué manera convenció el máximo accionista del Valencia al Rino? ¿Cómo fue la conversación antes de firmar por el club de Mestalla? Gattuso explicó que «siempre dirá la verdad» y situó el día 29 como el inicio de todo. El de Calabria ha revelado que viajó junto a Anil Murthy a Singapur, aunque al día siguiente se le comunicó el despido. «Estuve dos días hablando con Lim de todo», asegura Gattuso que además «se encontró con un presidente que conocía perfectamente la solución». Además, comentó que hablaron del «problema de Soler, de Guedes, de Gayà. De si se van los tres jugadores qué soluciones tendríamos». La leyenda rossonera confesó que, cuando ya conocía que iba convertirse en el nuevo entrenador del Valencia, «las dos personas que fueron mis únicos contactos fueron Corona y Sean Bai». Antes de ser cesado, Bordalás confesó la «necesidad de vender por valor de 65/70 millones». A este respecto, Gattuso comentó que no fue un tema de conversación: «Yo no hablé de esto. Hablé del equipo, de Gayà, Soler y Guedes, pero yo no soy contable».

Gennaro Gattuso ofreció muchas pistas sobre lo que desea hacer como entrenador del Valencia CF. Prefiere jugar con defensa de cuatro y que el esquema de 4-4-3 entra dentro de sus preferencias.