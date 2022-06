Per un esport com la pilota valenciana, el suport de les institucions públiques és clau. Si hi ha una que a estat al costat de la vaqueta, any darrere any, és la Diputació de València. És per això que la Fundació per la Pilota Valenciana, entitat gestora del món professional, va anunciar ahir la renovació de l’acord de col·laboració entre ambdues corporacions públiques que implica uns canvis respecte a l’anterior conveni. Així ho van comunicar ahir en un acte celebrat al Pati del Palau del Marqués de la Scala, seu institucional, amb la presència de l’elit de la pilota, i encapçalat per Joan Alepuz, president de la Fundació; Toni Gaspar, homònim a la Diputació; i Andrés Campos, diputat d’Esports de la corporació provincial.

El principal canvi és que la Diputació estarà amb la seua marca en la part frontal dels nous equipaments dels jugadors, en lloc de donar nom als diferents trofeus organitzats per la Federació i la Fundació, que quedaran oberts a altres col·laboracions tant públiques com privades. «Quan altres institucions estaven en procés de desenvolupament, la Diputació de València ja col·laborava amb el món de la pilota», va assenyalar Toni Gaspar davant mig centenar de jugadors d’elit de diferents municipis valencians. Actualment, el col·lectiu de l’esport autòcton és el que més ajudes rep de la Diputació. «I així continuarà sent», va avançar el president Gaspar.