Independientemente del esquema, el Gattuso entrenador, durante sus 10 años de carrera en los banquillos, siempre se ha caracterizado por un fútbol alegre, atrevido y de posesión. Sus primeras palabras en València dejaron entrever que su intención es la de continuar por esa línea que le hizo alcanzar el éxito en Pisa cuando ascendió al equipo a la Serie B. «Queremos tener la pelota y buscaremos la profesionalidad y el respeto. Probaremos a jugar a fútbol que me gusta. En estos años yo lo he ido elaborando».

El técnico nacido en Calabria fue cuestionado sobre las diferencia existentes entre su figura como jugdador y entrenador y su respuesta fue muy clara: «A quien le guste el fútbol lo entenderá enseguida con mi propuesta y los datos que veremos luego en el terreno de juego. La diferencia es evidente, al jugador le gustaba correr, correr, correr y ganar. Hoy me gusta un fútbol con jugadores que piensan, que reflexionan, que tienen técnica y también cabeza», comentó.

Desde la llegada de José Bordalás el pasado verano al Valencia CF, el fichaje de un centrocampista polivalente, pero de corte defensivo, fue uno de los principales puntos de día hasta la actualidad. Cuando fue preguntado por la posibilidad de incorporar a un ‘6’, la leyenda rossonera destacó lo que ya tiene en casa. «Tengo más de uno. Con dos tendremos más equilibrio. Hugo Guillamón me gusta. Está Racic, que este año no ha jugado bien pero que pienso que puede aportar. También está Koba», comentó el entrenador.

Entre los temas de la rueda de prensa no faltaron las acusaciones de machismo y racismo que ha recibido a lo largo de los últimos días ni tampoco la miastenia, la enfermedad inmunodegenerativa que padece el nuevo técnico blanquinegro. El italiano compartió su malestar con los comentarios recibidos: «Me parece injusto que la gente juzgue en un año en el que yo estaba tranquilo viviendo mi vida. Me han machacado mucho con algunos episodios». El primero de esos tuvo lugar con la hija de Berlusconi, que entró en la directiva del Milan. «Sustituyó a Galliani que llevaba trabajando en el ámbito del fútbol deportivo 25 años. Iba a tener un cargo muy importante», expuso para justificar su declaración. «Realmente no puedo ver mujeres en el fútbol. No me gusta decirlo, pero es así», dijo en 2013.

Gattuso también se refirió a la enfermedad que sufre. «Es una enfermedad inmunodegenerativa. Me dijeron hace 12 años que no podía entrenar, estresarme... recibo más de 100 mensajes la mes diciéndome que cómo vivir. Soy un ejemplo de superación y las cosas que se dicen por ahí muchas veces no son verdad», concluyó.