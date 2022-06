A falta de tres jornades per a la conclusió de la fase regular de l’Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom, la màxima categoria compta amb un líder, Bicorp, que atresora un important avantatge sobre els seus perseguidors, Gavarda, Genovés i Alzira, que empaten a 16 punts, 8 menys que els de la Canal.

La jornada 12 planteja la partida més interessant a Alzira, on es trencarà l’empat a 16 punts entre el Family Cash Alzira i El Genovés. Serà el diumenge a les 11:00h. Però, no menys interessant serà l’enfrontament a Bicorp entre el líder i Gavarda. Serà el dissabte a les 18:00h. Gavarda, si perd, es veurà superat pel guanyador de la partida d’Alzira. A més, la jornada també es trasllada a Càrcer, on la Vall B rep a les 18:30h del diumenge a Xeraco. El cuer contra el que ocupa la 5ª plaça, amb dos punts menys que el triple empat a 16 de Alzira, Genovés i Gavarda.

Domini de Bicorp i Borbotó

L’Autonòmic femení ha creuat l’equador de la fase regular amb la celebració de la 4ª jornada, que va deixar nous triomfs de Bicorp i Borbotó. Els líders respectius dels grups A i B es mantenen invictes, després d’una jornada passada on l’Alqueria d’Asnar i Beniparrell sumaren els tres punts per a establir-se com a principals perseguidors.

La jornada 5 s’obri a Bicorp, el dissabte a les 11:00h, amb el duel entre les locals i Alqueria de la Comtessa. A les 16:00h, a Meliana, visita de l’Ajuntament de Beniparrell, mentre que a les 17:30h a Bonrepós, Tavernes Blanques rep a Borbotó. La jornada es tanca a les 19:00 a l’Alqueria d’Asnar amb el duel de les locals contra La Vall C.