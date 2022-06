La 47 edició del Campionat Autonòmic de galotxa Trofeu El Corte Inglés està a punt de tancar la modalitat de trinquet. Dissabte i diumenge, la localitat de Torrent serà seu de les finals a les categories de Primera, Segona, Tercera i Quarta. Dels huit equips classificats, tres pertanyen al CPV Guerrer de Moixent, mentre que dos corresponen al club amfitrió, Trinquet de Torrent. Riba-roja, La Pobla de Vallbona i Xilxes completen la llista.

Primera

Moixent i Riba-roja seran sense discussió ni sorpreses els finalistes de Primera. Els dos equips han sigut els més forts i regulars durant tot el campionat i no han tingut excessius problemes per a superar als seus rivals de semifinals. Els de la Costera s’imposaren al Caixa Popular la Pobla de Vallbona a l’anada per 45-70. Els del Camp de Túria dominaren per 15-70 al Caixa Popular Manises. Les partides de tornada no es pogueren jugar.

Segona

El primer equip de Trinquet de Torrent i Caixa Popular la Pobla de Vallbona B protagonitzaran la final de Segona, diumenge a les 17:30 hores. Els dos equips ja coincidiren al grup A a la fase regular, on els vallbonencs s’imposaren les dos vegades.

Tercera

La final de Tercera es jugarà a continuació de la de Segona, diumenge al voltant de les 19:00 hores, amb Trinquet de Torrent B i Les Alcusses Moixent B com a rivals. Els dos guanyaren a semifinals a equips de la província de Castelló.

Quarta

Serà la final de Quarta la que encete el programa de finals, dissabte a les 17:30 hores. Rest. Onnes Xilxes B i Les Alcusses Moixent C jugaran la final.

Semifinals de carrer, tancades

La fase regular del 47 Campionat Autonòmic de galotxa Trofeu El Corte Inglés en les modalitats de carrer entra en semifinals. En Primera, Juvenils A, Segona, Tercera, Quarta, Curtes A, Curtes B i Femenina començaran a partir del cap de setmana del 18 i 19 de juny les partides directes per a accedir a les finals de Faura del 16 i 17 de juliol.

La tornada de semifinals serà el cap de setmana del 25 i 26 de juny. En Primera, Electrofassar Massalfassar A i Kiwa Quart A es veuran les cares en la primera semifinal, mentre que en la segona s’enfrontaran Ovocity Marquesat A i Lanzadera Montserrat A.