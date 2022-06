La 38 Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant ha arribat a la jornada 12; resten dos, per tant, per a la conclusió de la fase regular. La batalla per les places de semifinals, especialment la quarta, s’ha encarit notablement.

El líder Parcent A rebrà ara el diumenge a Murla a les 17:30h en una de les partides de la 13ª jornada de la Lliga. A les 18:30h, a Sella, l’equip local farà d’amfitrió davant Parcent B, mentre que a les 9:00h s’haurà jugat a Castells el duel entre el Top Recambios i Benidorm. Palma espera les semifinals La fase regular de la 30 Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant s’ha resolt a la màxima categoria sense grans sorpreses. El vigent campió, Relleu, va aconseguir finalment proclamar-se campió de grup, per davant de la Vall de Laguar. Benidorm i Sella acompanyaran als dos a semifinals. D’esta manera, els duels de semifinals seran Sella-Relleu i Benidorm-la Vall de Laguar.