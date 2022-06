Klemen Prepelic fue uno de los mejores la temporada pasada y, aunque el Valencia Basket aún no ha firmado a su próximo entrenador, el club no ha dudado en ejecutar la opción que existía en su contrato para alargar su vínculo con el club por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023. Una apuesta de club después del gran rendimiento que ha dado en sus dos primeras temporadas de taronja y que se oficializa justo el día después del adiós de Olivier Hanlan, quien llegó para suplirlo tras su grave lesión.

El esloveno comenzará así el próximo curso su tercera temporada como taronja, después de ser el máximo anotador del equipo en las dos últimas campañas, con un promedio de 12,6 puntos en los 106 partidos que ha disputado desde su llegada a València.

En la última temporadaa, Prepelic fue el máximo anotador del equipo tanto en la Liga Endesa (15 puntos) como en la EuroCup (14,2 puntos) antes de sufrir a finales de marzo una fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo de la que fue intervenido y de la que se está recuperando de manera muy satisfactoria. De hecho, lleva varias semanas haciendo ya trabajo de pista de forma individual.

Tras el anuncio de su renovación, Prepelic bromeó en sus redes sociales anunciando una «próxima temporada llena de ‘KLEMENtinas’».

El máximo anotador taronja llegó al Valencia Basket en el verano de 2020 procedente del Joventut de Badalona, equipo con el que fue el máximo anotador de la Liga tanto en lo que se pudo jugar de Fase Regular como en la Fase Final Extraordinaria que se disputó en La Fonteta. En su primera temporada, Klemen presentó una tarjeta de 11,4 puntos, 1,7 rebotes y 2,3 asistencias en la Liga Endesa y de 12 puntos y 2,8 asistencias en la Euroliga.

En su segunda campaña, hasta la lesión en el brazo, había mejorado sus registros hasta los 15 puntos, 1,2 rebotes y 3,1 asistencias para 11,9 de valoración en Liga Endesa y los 14,2 puntos, 1,1 rebotes y 2,9 asistencias en la EuroCup. En su trayectoria como taronja ha anotado algo más de dos triples por encuentro, con un 36% de eficacia. Una producción desde detrás de la línea de tres que le ha permitido colocarse en la 14ª posición en el histórico del club en triples anotados tras tan solo dos temporadas y 106 partidos disputados.

Su continuidad se suma de momento a la de los siete jugadores con contrato en vigor, Dubljevic, Víctor Claver, López-Arostegui, Jasiel Rivero, Jaime Pradilla, Dimitrijevic y Josep Puerto.

Spahija sobre Peñarroya

Por otra parte, a la espera de la elección del Valencia Basket sobre el nuevo entrenador, Neven Spahija se refirió ayer a su salida del Baskonia y a la llegada de Joan Peñarroya en su lugar.

Y sorprendió al señalar en declaraciones al programa ‘Kiroleros’ de Radio Marca en Vitoria, que «no merece la pena hablar. Yo sé que Peñarroya es entrenador del Baskonia desde hace dos meses y tocar esto no tiene sentido. Hablamos con el director deportivo, que me ayudaba muchísimo y tiene mucho potencial, pero tiene ese club una parte que no perdona y que siempre va a por entrenadores. Pero no hubo una discusión».

Sobre cómo afrontó el cruce ante el Valencia BC en los cuartos de final del playoff, añadió que «para mí, saber que Peñarroya venía no tenía nada que ver, lo importante para mí era importante ir a València, intentar hacer una paliza y ganar con mi equipo, esa era mi respuesta».