Amb el públic dempeus ovacionant-li va enfilar Genovés II ahir el camí cap al vestuari decebut per la seua eliminació del Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat a mans d’un fenomenal Pere Roc II, que li va superar per 60-35 al trinquet de Pedreguer.

La victòria de l’esquerrà de Benidorm va ser justa; i la derrota del fill del mite, molt digna, però no la desitjada, segons explicava el mateix Genovés II a este diari després de la partida. «Esperava poder acomiadar-me de l’Individual d’una altra manera, oferint més als aficionats, que tant m’han donat. Però les coses són així i solament em queda felicitar a Pere Roc II, que ha jugat una gran partida».

Es completa, per tant, una altra etapa del comiat de Genovés II com a professional, que ja no tornarà a jugar mà a mà, almenys en competició oficial. I encara que no ha estat mai campió en un total de sis finals disputades, és inqüestionable que l’Individual es queda sense un dels jugadors més importants de la seua història, que ha deixat infinitat d’actuacions memorables.

Això sí, Genovés II continuarà vestint de blanc fins al 31 d’agost en els trofeus d’estiu i en moltes partides de festes, perquè en són innombrables les localitats que volen comptar amb la seua presència en la cita més rellevant de l’any amb la pilota. «Assaboriré cada partida sabent que açò ja s’acaba i intentaré correspondre a l’estima que sempre he tingut de la gent de la pilota. Cada dia que puga jugar serà un regal per a mi, com ha sigut tota la vida», deia. De la partida cal assenyalar que Pere Roc II va estar sensacional. La pilota li va eixir de la mà com un tir, el dau el va executar perfecte i ajustat al pou mentre que al rest va estar rapidíssim per a colpejar d’aire.

Genovés II va fer jugades de mestre, moltes, però en la segona meitat no va poder amb l’eficàcia del seu rival, encara que va plantejar batalla. Pere Roc II espera ara en semifinals al vencedor del duel entre Puchol II i Giner.

També ahir, però a Bellreguard, hi hagué eliminatòria de l’Individual a raspall, en este cas dels huitens de final i amb victòria de Salelles II davant Montaner per 25-20.