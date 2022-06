Un día después de que el Valencia Basket anunciase de forma oficial la continuidad de Klemen Prepelic para la próxima temporada, el propio jugador se encargó de desvelar cuáles son sus planes más inminentes. La recuperación de su antebrazo izquierdo va viento en popa y Prepelic tiene previsto jugar el Eurobasket a principios de septiembre. Es decir, si nada se tuerce, empezará la temporada con los ‘taronja’ rodado y en perfecto estado.

Además, el escolta de Valencia BC señala que continuar en la entidad ‘taronja’ es «una ilusión grande». En València ha encontrado la continuidad en un lugar que no pudo hallar ni en Madrid o Badalona, ni tampoco en las ligas de Francia o Alemania. «Es la primera vez que me quedo dos años en un club. Ahora me voy a quedar tres años, que es mi récord. Estoy muy agradecido al Valencia BC por darme la oportunidad de quedarme aquí un tercer año, mi familia está muy contenta con la decisión que hemos tomado. Y ojalá a la vuelta del Eurobasket voy a estar muy preparado para los retos que va a tener el equipo», desvela en declaraciones facilitadas por el club.

El esloveno no pudo acabar la temporada por una fractura en su antebrazo izquierdo, aunque reconoce que «la recuperación va bastante bien, todo dentro del plan». «Ya casi no tengo ningún dolor y solo espero tener buenas noticias en la próxima radiografía para empezar a trabajar con contacto».

De hecho, la recuperación va por tan bien que Klemen no solo espera estar listo para el inicio del próximo curso, sino que confía en poder jugar el Eurobasket 2022 con su país: «He hablado con la selección que voy a faltar en esta última ventana de la Copa del Mundo y que si todo va bien, el 26 de julio me uno a la selección y empezaré la preparación para el Eurobasket».

El Campeonato de Europa absoluto se disputará entre el 1 y el 18 de septiembre en cuatro sedes distintas: República Checa, Italia, Alemania y Georgia. Los eslovenos están encuadrados en el grupo B junto a Alemania, Hungría, Lituania, Bosnia y Herzegovina y Francia.

Haciendo un balance del curso que acaba de terminar, el tirador destaca que «ha sido una temporada increíble a nivel de los lesionados o el Covid-19», problemas por los que él mismo tuvo que pasar. «Seguro que ha sido muy difícil. Lo bueno que podemos sacar es que los jóvenes han dado un paso adelante, nos han ayudado mucho en los entrenamientos y también en los partidos. Y hay una nota positiva y es que el año que viene peor no puede ser», afirma.

Preguntado por sus motivos para permanecer en València, al ejecutarse el año opcional que tenía en su contrato, Prepelic asegura que la entidad ‘taronja’ «tiene todo». «Primero el club, el proyecto, la gente que está dentro del club. Estoy enamorado del club, de la afición, que es la mejor de España y puede que de Europa también. Y con el proyecto del nuevo Arena, de todo lo que tiene el club proyectado para el futuro. Y también mi familia. Están muy contentos, los tres hablamos español y estamos muy felices aquí», responde.

Lauren Cox, en el Mundial 3x3

La jugadora del Valencia BC Lauren Cox ha sido seleccionada por Estados Unidos para jugar la Copa del Mundo de 3x3 de Amberes, que será entre el 21 y 26 de este mes de junio.