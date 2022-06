Cal ser perfecte per a destronar a Tonet IV en el ‘Campionat Individual CaixaBank de raspall - Trofeu president de la Generalitat Valenciana’. No val altra condició. El vigent campió va estrenar-se ahir de manera perfecta amb una partida sabatera sobre un rest amb totes les facultats com és Ximo. El 25 per cap que es va reflectir al lluminós del trinquet de Xàbia no fa més que confirmar que el del Genovés va per totes, és a dir, el tercer títol consecutiu, i en conseqüència, per la Feninde en propietat. Tonet IV és un autèntic depredador de la vaqueta. Ahir, Ximo va haver de rendir-se davant la superioritat del genovesí. I això no vol dir que el de Castelló de Rugat no ho intentara, però només en el tanteig inicial i l’últim va apropar-se al ‘val’. La competició en raspall continua hui al trinquet de Castelló (18.30 hores). Vercher es veurà les cares amb Lorja. Un duel d’un rest amb una pegada increïble amb un mitger batallador com cap altre.