El Barça le comunicó este miércoles a Dani Alves que no seguiría la próxima temporada. Horas más tarde, el futbolista brasileño se despidió con un emotivo video y mensaje en sus redes.

Dani Alves dijo adiós así al Barça después de defender sus colores durante más de ocho temporadas y dos etapas. Esta última empezó en noviembre. Llegó para ayudar en el nuevo proyecto de Xavi Hernández, y así lo hizo. Quedó fuera de la lista de la Europa League, pero participó en 14 partidos de Liga.

El carrilero brasileño fue clave en la escalada del Barça en la clasificación, aportando su experiencia, calidad y amor por el club, como siempre ha defendido.

Este es el mensaje íntegro:

"Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos y así fue. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy.

Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS.

Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria.

Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y un grande libro de oro escrito! Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún.

Que el mundo nunca olvide: UN LEÓN AUNQUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEÓN".