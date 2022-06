Ya zanjadas la llegada del entrenador y las negociaciones por renovar a Pepelu y a Morales, hay una prioridad clara en Orriols: vender. El club necesita recaudar 10,5 millones y tiene activos suficientes para ello, pero aún no se ha cerrado ninguna operación. La salida que más cerca está de cristalizar es la de Jorge de Frutos: está encarrilada pero hay flecos por concretar. El acuerdo entre Levante y Getafe, como viene informando Levante-EMV en los últimos días, es muy cercano. Las posturas no son lejanas, pero hay una discrepancia en la forma de pago: el cuadro azulón quiere introducir jugadores en la operación para abaratar el coste del segoviano, mientras que el decano del fútbol valenciano quiere cobrar íntegramente en dinero. El extremo es la principal baza para cumplir con las ventas obligadas para cuadrar cuentas y en las oficinas del Ciutat de València no están dispuestos a renunciar a parte del traspaso a cambio de futbolistas.

Por el estado avanzado de la operación y el valor del jugador, De Frutos es el gran nombre del mercado. Sin embargo, no es el único que saldrá traspasado. Otro de los protagonistas en el capítulo de salidas es Enis Bardhi, que por ahora ha despertado el interés de un equipo de la MLS pero ha rechazado recalar en la liga estadounidense. Así lo confirmó el lunes Felipe Miñambres en la presentación de Mehdi Nafti. Por otro lado hubo contactos con el Almería, recién ascendido a Primera, pero se cayeron sin acercarse a un entendimiento. La venta del macedonio sigue siendo una de las prioridades y se espera que haya más clubes que pregunten por él. También hay expectativas de recibir ofertas por Campaña. Con un año de contrato por delante, su situación es compleja: tiene una cláusula que le permite salir cedido a un equipo de LaLiga Santander si le iguala el salario.