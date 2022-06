El 47 Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom està que crema a la màxima categoria. Llevat de Bicorp, que continua imparable i ja té clar que acabarà la lligueta com a primer, les altres tres places de semifinals compten amb quatre candidats amb totes les opcions intactes. Per davant, dos jornades on s’aclarirà tot qui és ‘l’afortunat’ que s’emparella amb el líder a les eliminatòries.

12ª jornada

Bicoroliva Bicorp viurà aquestes dos jornades amb la tranquil·litat de saber que ha fet els deures en temps i forma. Els de la Canal de Navarrés sumen 27 punts, lluny de qualsevol perseguidor, després de guanyar per 40-25 a Gavarda, que va ser la víctima d’aquesta jornada. Els grans beneficiats del cap de setmana van ser Family Cash Alzira i Xeraco. Els alzirenys rebien al Genovés, rival directe, al qual van superar al marcador per 40-20 i també a la classificació. Per la seua banda, Xeraco va guanyar al carrer de Càrcer (15-40) i també supera a genovesins i gavardins.

Ara mateix, la segona posició és per a Alzira, amb 19 punts, seguit de Xeraco, amb 17. Gavarda i Genovés en tenen 16, amb la diferència particular favorable als primers. No obstant, Gavarda és l’únic dels quatre que encara no ha descansat a la segona volta, i per tant té només una partida per davant. La pròxima jornada l’atenció estarà centrada al trinquet de Xeraco, on els locals rebran a Alzira.

Amb escases opcions es troba Muro, que suma 11 punts. La Vall B tanca amb 2 unitats.

Pròxima jornada

La penúltima jornada regular enfrontarà al líder Bicorp i a sa casa contra Muro el dissabte a les 18:00h. A les 17:00h del dissabte començarà a El Genovés el duel entre els de la Costera i La Vall B, mentre que el diumenge a les 19:30h juguen a Xeraco l’equip de la Safor i Family Cash Alzira en el duel més interessant i clau de la jornada 13.