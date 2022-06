El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo este jueves sentirse "perjudicado" por LaLiga pese a que Javier Tebas haya denunciado recientemente ante la UEFA la renovación de Kylian Mbappé por el PSG al considerar que los franceses quebrantan el 'fair play' financiero.

"No sé por qué lo hace", dijo Florentino Pérez sobre la denuncia de LaLiga ante la UEFA. "Tebas no apoya al Real Madrid, no me siento apoyado por Tebas, me siento perjudicado. Nosotros tenemos un pleito junto a FC Barcelona y Athletic Club por un acuerdo que -a nuestro modo de ver- es ilegal. Es ilegal seguro", apuntó en declaraciones a 'El Chiringuito de Jugones' de Mega sobre CVC.

El máximo responsable del Real Madrid apuntó que es "ilegal por dos cosas". "La primera porque incumple un decreto Ley, el que dice que todos los clubes cedemos nuestros derechos de televisión a LaLiga para su comercialización y en tres años. Y ni hay competencia ni es en tres años. El resto de clubes habrán firmado porque necesitarían el dinero y después de la pandemia ha sido difícil", añadió.

"Pero hay que solucionar los problemas dentro de la legalidad. Nosotros siempre nos hemos llevado bien hasta que entendemos que quieren expropiar nuestros derechos de televisión durante 50 años y vamos a ir hasta el final en los tribunales", aseguró Florentino Pérez, que entiende la decisión del FC Barcelona.

"Laporta ha tenido una gran presión para que se meta en ese acuerdo de CVC, pero el Barça es un club serio y ha denunciado esto y difícilmente va a entrar, sería un absurdo. Seguro que salen adelante. En la vida hay situaciones económicas mejores y peores pero el Barça es de los grandes clubes del mundo, tienen un valor -que lo dicen los entendidos-, alrededor de 4.000 o 5.000 millones de euros, es un club solvente y tienen mecanismos para salir adelante", aseveró.

"Y eso lo deseamos todos por el bien del fútbol español", añadió Florentino Pérez, que se mostró sorprendido por las constantes declaraciones de LaLiga sobre los posibles fichajes del club blaugrana. "En LaLiga deben ser los directos deportivos del Barça porque le condicionan y la presionan. Pero es un gran club, una competencia directa en España y en el mundo son los dos mejores equipos. Me parece absurdo que les presionen", sentenció sobre el eterno rival.

En este sentido, preguntado por el Atlético de Madrid, el presidente blanco dijo que "Gil Marín hizo lo que creía que debía que hacer" en relación a CVC y recordó que "esa sociedad existe por mucho que digan" sobre la Superliga. "Están todos en ese club de los 12".

Además, también se pronunció sobre la famosa pancarta puesta por la afición en el Wanda Metropolitano. "¿Una pancarta? No sé qué pancarta y prefiero que no me la diga. Y el pasillo cada uno tiene sus costumbres, uno las hacen y otros no. Si alguien se siente más cómodo pues lo hace y si no, también lo respeto. No es un pecado que no te lo hagan", apuntó.

"Me relaciono con el presidente, por ejemplo este sábado estaba en una boda en la misma mesa que el presidente del Atlético. Puedes ser rival, pero la relación ha mejorado en los últimos años. No hay ningún pacto de no agresión. Si quisiéramos fichar a Joao Félix hablaríamos con el club y si no lo quiere vender ahí se acabaría la historia", dijo.

"La Superliga está viva"

Por su parte, Florentino Pérez afirmó que "la Superliga está viva". "Ahora mismo hay una cuestión en el Tribunal de Luxemburgo, habrá una vista dentro de poco y se pronunciarán al respecto a esas cuestiones que nosotros hemos planteado. Creemos que tenemos derecho dentro de la Unión Europea a organizar competiciones entre nosotros", manifestó.

"Incluso con la UEFA, pero otro tipo de competiciones. La UEFA es un monopolio, es el regulador, el juez en esta Europa de los 27 que hemos construido con buenos pilares, y uno de ellos es el de la competencia. Nunca hemos tenido miedo de que nos expulsaran de la UEFA y con Ceferin hay normalidad. Nos saludos cordialmente, nosotros discrepamos y dijimos que queríamos hablar con la UEFA. Se produjo una situación absurda y hay que esperar a lo que diga un tribunal", sentenció.

Sobre fichajes y renovaciones, Florentino Pérez dijo que intentarán "renovar lo antes posible" a Vinicius. "Él dice que no se mueve del Madrid, es normal porque es feliz aquí. Se ha hecho hombre. Creo que Vinicius va a ser Balón de Oro. Benzema este año y luego él. El Madrid es el cesto adecuado para los grandes jugadores. Igual que para Rodrygo y Fede Valverde", agregó.

"Fichajes, pocos porque no hay sitio. Se han ido tres y han venido tres. El verano es muy largo y no sabes lo que puede pasar. Tenemos el equipo consolidado y no queremos perturbarle mucho (...) Hemos hecho una temporada para enmarcar, una Champions que recordaremos toda la vida. Se tienen que dar una serie de condiciones que este año se han dado, gente joven y una atmósfera -que diría Ancelotti-, que ha sido un acierto".

"Los jugadores del Madrid -además de buenos profesionales- son madridistas, y eso se nota en el campo. Ancelotti sabe tratar bien a todos los jugadores, Pintus y su equipo son unos fenómenos, ha sido un año para enmarcar. La combinación entre jugadores jóvenes, veteranos y públicos ha sido impresionante. Esa comunión se ha producido en una explosión, en los partidos todo el mundo se levantaba en el estadio menos yo, te quedas sentado mientras todo aquella hervía y eso hay que vivirlo", recordó.

"En ninguna pensé que estábamos fuera. ¿Cómo no íbamos a remontar? Contra el PSG nos sobraron 20 minutos. Nosotros queremos ganar la Champions siempre", finalizó Florentino Pérez, que confirmó que el nuevo estadio Santiago Bernabéu estará terminado "al final de la temporada que viene". "Ha habido subidas de precios, vamos solventando problemas y en la inauguración seguro que canta Alejandro Sanz y muchos más. Hay muchos madridistas", finalizó.