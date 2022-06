La final de la VII edició del circuit sub23 de raspall femení Trofeu Fundación Trinidad Alfonso es disputa hui divendres a partir de les 17:00h al trinquet de la localitat de Sueca. Irene i Amparo s’amidaran a Victoria i Natalia en una partida en la que lluitaran per alçar aquest prestigiós campionat del programa d’alt rendiment de la Federació de Pilota Valenciana de Tecnificació. Aquest programa ha donat la possibilitat a moltes de les jugadores a poder assolir el nivell actual de joc, cosa que ha propiciat que actualment algunes d’elles siguen professionals. Al llarg del campionat han jugat les jugadores més destacades del nostre esport autòcton, ja que es tracta d’una de les competicions més importants del calendari en la pilota valenciana femenina. La parella d’Irene i Amparo aplega en un gran estat de forma després d’haver fet una gran semifinal i haver-se imposat a les seues rivals amb autoritat. A més, Irene buscarà el seu segon títol consecutiu després d’haver-se fet amb el campionat en l’edició anterior junt a Mar. La seua companya Amparo també buscarà el seu segon títol, ja que el va guanyar també en l’edició del 2019. En contra tindran a Victoria i Natalia, les quals varen tindre que fer una partida completíssima en semifinals per poder avançar, ja que les seues rivals varen mostrar un nivell molt alt. En aquest cas, cap de les jugadores ha alçat este trofeu mai, pel que Victoria lluitarà per tal de sumar aquest trofeu, el qual se li ha resistit i tractarà d’afegir-lo al seu gran palmarès. Mentre que Natalia jugarà la seua primera final del campionat i segur que voldrà aprofitar esta gran oportunitat.