El trinquet de L’Eliana acollia el passat dimecres la gran final de la que era ja la huitena edició de la Lliga Promeses d’escala i corda, competició patrocinada per l’entitat financera valenciana Caixa Popular. Arribaven a la cita els equips de Jorge (CPV Torrent), Pere (CPV Alfàs) i Óscar (CPV Pelayo) i el de Jordi (CPV Laguar), Antonio (CPV Torrent) i Kiko (CPV El Genovés), que havien acabat la lligueta regular en primera i tercera posició respectivament. Els dos equips superaven amb facilitat la ronda de semifinals per a accedir a la final. Destacar que per a Pere, suposava la segona final consecutiva d’aquesta competició. En el cas de Kiko, venia d’estar campió en l’últim Circuit Sub 18 disputat a Petrer el desembre passat. Pel que fa a la pròpia partida pel títol, arrancava la mateixa amb molta igualtat i pilotades de qualitat per part dels dos equips. Amb Jordi fent un bon dau en els primers compassos, el seu equip, que anava de blau, aconseguia mantindres en la partida, davant un equip roig, que pareixia des d’un inici mostrar-se més tranquil i amb més seguretat que els seus rivals. Així, s’arribava a la igualada a 25, en una partida que es preveia prou equilibrada, però, res més lluny de la realitat. A partir d’eixe moment, l’equip blau començava a sentir-se més fora de la final amb moltes errades no forçades, però per damunt de tot, va destacar la serenitat de tot el conjunt roig, sobre tot, el saber estar del rest, Jorge, que va ser el jugador més regular de tota la final. A més, va estar molt ben secundat per Pere al mig, amb poques errades, i amb un punter, Óscar, que pràcticament va fer quinze tot el que va passar per les seues mans. Tant va ser així, que l’equip blau no va poder aconseguir tancar cap joc més, i la partida se n’anava del costat roig ràpidament, acabant la final amb el resultat de 60 per 25 per a Jorge, Pere i Óscar. Acabava així aquesta edició de la Lliga Promeses - Trofeu Caixa Popular, en la que lliuraven els trofeus José Daniel Sanjuan, President de la Federació de Pilota Valenciana i Juan José Merino, director de Caixa Popular L’Eliana.