La nau de la 38 Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant ja veu el port final de la fase regular i la tripulació majoritàriament encara no ha triat seient abans de l’última jornada. La victòria de Murla a Parcent davant l’equip A i el triomf de Sella comprimeixen la part alta de la taula. La lluita per la quarta plaça és inclús més tancada: tres conjunts, com són Parcent B, Benidorm i Benimagrell- aspiren a ella.

13ª jornada Parcent A va patir la primera derrota de la temporada a casa davant un equip que ja li havia guanyat a la partida d’anada. El CPV Murla JVRC Nel s’imposà per 6-10 i demostrà que té la mesura presa al vigent campió. Tot i que els murlers són els únics de la zona noble de la classificació que ja tenen clara la seua posició final -tercers- afegiren picant a la lluita pel liderat en col·laboració amb Sella, que també va guanyar. Els de la Marina Baixa, per la seua banda, s’apuntaren el triomf a casa davant l’altre equip de Parcent, el B amb 10-7 després de més de dos hores i mitja de partida i remuntant un 3-7. Ara mateix, Parcent A és primer amb 25 punts, pels 24 dels sellards, que tenen una partida pendent a Castell de Castells. Amb 20 trobem Murla, lluny tant de la segona com de la quarta graella. Palma: rondes finals La 30 Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant ha liquidat les fases regulars a totes les categories. A falta d’alguna partida ajornada, els equips que protagonitzaran les eliminatòries ja estan seleccionats. A Primera i Segona categoria, les partides de semifinals es jugaran els cap de setmana del 2-3 i 9-10 de juliol. A Tercera, els quarts de final arranquen el 25-26 de juny i continuaran el 2-3 de juliol, per a donar pas a les semifinals els dies 9-10 i 16-17. En l’horitzó, les finals a Agost del cap de setmana del 23-24 de juliol. A Primera les semifinals enfrontaran a Relleu Telecom amb Sella, i Vall de Laguar contra Benidorm. En Segona, Agost, que ha estat el millor equip, jugarà contra Sella B, mentre que el GRE Pilota Relleu, competirà contra Vall de Laguar. A Tercera, els campions de grup han sigut Xàbia, Xixona i Sella. Al grup A, darrere de Xàbia s’ha classificat Polop. Al grup B, a més de Sella, han obtingut el bitllet per a quarts Cocentaina i Crevillent A. I al grup C, en companyia de Xixona, accedeixen a la següent fase Tibi i El Campello. D’esta manera, els encreuaments seran: Crevillent A-Xàbia, El Campello-Xixona, Polop-Sella i Cocentaina-Tibi. Per a la següent ronda, dels duels Cocentaina-Tibi i Crevillent A-Xàbia, d’una banda, i Polop-Sella i El Campello-Xixona, d’altra, eixiran les partides de semifinals.