Bernabé Zapata, de 25 años de edad, se convertía en el primer español que alcanzaba los octavos en Roland Garros procedente de la Fase Previa. Tras su paso por París, Bernabé descansó durante unos días en València y aprovechó para entrenar en su club de toda la vida, el Sporting y para charlar con Levante-EMV.

Ahora que han pasado ya unos días desde su histórica actuación en Roland Garros ¿Qué valoración hace?

Lo calificaría como una aventura. Fue todo muy emocionante, una semana increíble. He vivido momentos muy bonitos y experiencias nuevas para mí. Han sido muchas cosas de golpe, gestionarlo todo es difícil. Lo vivido me da mucha confianza, ha sido una experiencia muy positiva de cara al futuro.

París puede marcar su despegue definitivo?

Sí, creo que Roland Garros va a ser un punto de inflexión. Vivir una semana así te da mucha confianza de cara a los próximos torneos y sobre todo creo que va a marcar el resto de esta temporada.

¿Qué sensaciones tuvo en Roland Garros, cuando vio que iba pasando rondas?

Viví esa semana de forma muy intensa, mi objetivo era llegar lo más lejos posible. El partido ante Zverez fue increíble, fue muy bonita la sensación de jugar de tú a tú con el número tres del mundo.

Muchos creen que para triunfar en el tenis es necesario tener una familia económicamente potente, pero usted rompe ese tópico.

Sí, provengo de una familia humilde, muy normal, y la verdad es que he podido dedicarme al tenis gracias al apoyo del Sporting Club de Tenis, que desde que era un niño creyeron en mi y me han apoyado económicamente los últimos diez años. El tenis es un mundo complicado y hay que invertir mucho, hay muchos gastos hasta que empiezas a recoger los frutos.

¿Cuándo se dio cuenta de que el tenis podía ser en su vida algo más que una afición?

Empecé a despuntar con 12 años en torneos regionales, luego a nivel nacional... y poco a poco me lo fui tomando más en serio hasta que decidimos que me iba a apostar por el tenis.

Por fin desde la semana pasada ya pude decir que es un top 100 mundial. Actualmente es el 94 ¿Qué significa para usted?

Sí, por fin he cumplido mi sueño de estar en el Top 100. Es algo que me hace mucha ilusión y me da fuerzas para seguir mejorando.

València acogerá la Copa Davis durante los próximos cinco años. ¿Sueña con poder representar a España en casa?

¡Ojalá!, jugar la Copa Davis sería un sueño, es algo que me haría mucha ilusión y si puede ser aquí en València, sería lo máximo. En la Comunitat Valenciana hay muy buenos tenistas.