Arón Canet habló ayer en Sachsenring, sede del Gran Premio de Alemania de MotoGP, del fuerte accidente de tráfico que le llevó a estar ingresado en observación la noche del sábado. El Chevrolet Corvette lo conducía su novia, y al parecer el accidente se produjo al desactivar el control de tracción. «De Corbera a Alzira no le gustaba el modo pista a mi novia, puso el modo eco, supongo que desactivaría el control de tracción, abrió gas y conforme pasó la curva, patinó y con tan mala suerte que impactó con un muro», explicó el piloto en DAZN desde Sachsenring, todavía emocionado. «A mí personalmente me entra ansiedad, no me gusta hablar de ello. Es una experiencia realmente traumática para mí, porque casi pierdo la vida, y no es fácil. Cuando me giré y lo vi partido fue brutal, no me lo esperaba. Después me desmayé, no sé si de la tensión, del susto, del impacto. Y ya me desperté en el hospital», dijo visiblemente emocionado.