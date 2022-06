sRafa Nadal tiene intención de jugar Wimbledon, del 27 de junio al 10 de julio, según confirmó ayer en una rueda de prensa en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, tras un entrenamiento a la vista de todos junto a Feliciano López. «De acuerdo con lo que he hecho (en Mallorca) y de mis sensaciones (sobre su lesión crónica en el pie izquierdo) podré jugar en Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes y jugaré un partido de exhibición», anunció el manacorense, que se había entrenado a puerta cerrada hasta el mismo jueves, toda esta semana, con el objetivo de aclarar su vuelta al Grand Slam londinense, en el que no juega desde 2019, y que ganó en 2008 y 2010. Un torneo que este año veta a tenistas de Rusia y Bielorrusia debido a la invasión rusa de Ucrania, razón por la que ATP le impedirá conceder puntos.

«Tengo sensaciones un poquito extrañas, si os soy honestos, pero me ha bajado el dolor articular y eso es positivo», explicó Nadal. «Debido al tratamiento en los nervios a veces se me duerme el pie y tengo rampas, pero por lo que me dicen es normal. Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo. Estoy sin dolores y para mí es un avance. Hay que esperar un poquito a las próximas semanas, pero mi intención es intentar jugar Wimbledon. Esta semana he visto que hay posibilidades. El lunes viajo a Londres y si viajo es porque tengo intención de jugar. Mi plan es hacer una semana de entrenamiento allí, probarme y prepararlo de la mejor manera posible», dijo antes de confirmar que espera su primer hijo junto a Xisca Perelló, ante lo que confesó: «no creo que la paternidad suponga un cambio en mi vida profesional».

Bautista cae en Halle

No pudo ser y Roberto Bautista Agut se despidió del torneo de Halle, en el que reaparecía tras una larga ausencia por lesión, con la primera derrota en su carrera frente al actual número uno, el ruso Daniil Medvedev. El castellonense era una de las bestias negras del ruso, pues le había ganado en los tres enfrentamientos previos, todos en pista dura, la última en Miami. Sin embargo, en la hierba de Halle, Bautista no pudo hacerle frente y acabó cediendo en menos de hora y media por 6-2 y 6-4. Fue rotunda la superioridad del moscovita, que en semifinales se las verá este sábado con el alemán Oscar Otte, quien remontó ante el ruso Karen Khachanov.