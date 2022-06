Irene i Amparo són les campiones del Circuit Sub23 de raspall FTA

La VII edició del Circuit Sub23 de Raspall femení Trofeu Fundación Trinidad Alfonso va proclamar este divendres a Irene i Amparo com a campiones. Les jugadores del CPV Borbotó s’adjudicaren el títol al trinquet Eusebio de Sueca després de superar a la final a l’equip de Victoria CPV Bicorp i Natalia CPV La Vall per 20-25 en una partida on la forta calor va ser la nota predominant i a la qual la reballà va resultar determinant.

En efecte, la xapa va dir blau i el duo Irene-Amparo se’n va anar al dau, des d’on s’apuntà el primer joc sense massa complicacions. Però la resposta de Victoria i Natalia no es va fer esperar. La potent treta de la quatre vegades campiona de l’Individual va donar molt de treball a la parella blava, que va veure com molt prompte es va restablir la igualtat a l’electrònic. Tot i no jugar habitualment juntes, Victoria i Natalia ajustaren ràpidament automatismes per a donar respostes a les pilotades d’Irene des del dau i la precisió de l’esquerra d’Amparo des de la punta. Molt més sincronitzades, les del CPV Borbotó portaren sempre l’iniciativa, però no aconseguien trencar el traure roig. Els jocs continuaren caient d’un i d’altre i d’altre costat, amb alguns jocs molt disputats que anaren minvant les forces de les quatre jugadores. A la fi, la partida arribà com més agrada al públic, 20-20 i a dos. Una magnífica treta d’Irene i un colp letal d’Amparo liquidaren la partida per a l’equip blau. En el cas d’Irene, encadena el segon títol consecutiu, després que l’any passat guanyara la final juntament amb Mar CPV Bicorp. Les campiones i subcampiones van ser reconegudes en el lliurament de trofeus per Josep Miquel Moya, director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana; Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana; i Adrián Miguel, trinqueter de Sueca. Intensa jornada. Imatges d’un dia per al record amb moltes emocions en joc. 1 Lliurament dels trofeus. 2 Victoria, colpejant una pilota molt dificil. 3 Irene i Amparo lluitaren cada quinze. 4 Natalia va cuallar una gran partida. F