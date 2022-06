La vida sol donar segones oportunitats i hui a Guadassuar es viurà una partida que no es repeteix des de l’any 2018. Puchol II i Pere Roc II s’enfronten per un lloc a la final de l’actual edició (11.30 hores, Proximia TV) reediten aquell duel on es van disputar el títol. Puchol II va véncer en aquella ocasió per 60-55, i ara Pere Roc II busca la venjança per a tornar a lluitar pel ‘Campionat Individual CaixaBank d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana’.

Després d’un any d’impàs on Soro III va conquerir el sisé Individual, l’any 2019, Puchol II ha sigut el dominador de la disciplina amb dos frisos grecs consecutius. Precisament, Soro III va ser el botxí de Pere Roc II en l’edició de 2019. El que és segur és que els aficionats que seguisquen la partida, viuran un autèntic espectacle. Puchol II continua sent el sant i senya en escala i corda, però hui no ho tindrà fàcil. Si una cosa caracteritza al de Benidorm és la seua condició d’esquerrà i la competitivitat en cada quinze. Aquell que guanye hui es jugarà el títol amb Marc, el pròxim dissabte a Pelayo.