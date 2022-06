Tres semanas después del final de la temporada, los jugadores internacionales vuelven a conectar el ‘chip’ del basket. Varios de los integrantes del conjunto ‘taronja’ está pendiente de la próxima llamada de las selecciones, entre ellos, los españoles Jaime Pradilla, Xabier López-Arostegui o Víctor Claver. A la ‘Familia’ le espera un verano con 14 partidos entre la próxima Ventana FIBA de clasificación para el Mundial 2023, el EuroBasket de septiembre y los amistosos.

A finales de esta semana, Sergio Scariolo ofrecerá la convocatoria para los encuentros con Macedonia del Norte, Georgia y Ucrania, correspondientes al grupo de clasificación para la Copa del Mundo del año que viene. En las anteriores Ventanas FIBA, el Valencia Basket consolidó su presencia en la Selección con López-Arostegui y Pradilla e, incluso, Josep Puerto disfrutó de su primera convocatoria. Todo hace indicar que el Valencia mantendrá su representación. Víctor Claver, fijo durante años, dejó atrás la lesión en el pie que le atormentó hasta marzo. Xabi López-Arostegui se convirtió el curso pasado en un habitual que tiró del carro de la Selección, y Pradilla confirmó en la temporada del estreno que da el perfil para ser durante años ala-pívot de la ‘Familia’.

Con la siguiente Ventana FIBA a la vuelta de la esquina y el EuroBasket en el horizonte, el interior maño sueña con ser uno de los elegidos para la gran cita de septiembre. Incluso, no puede esconder la ilusión de estar el 1 de julio en Zaragoza, su ciudad de nacimiento, frente a los normacedonios. «Ojalá pueda estar. Hay muchos a un nivel altísimo, jugadores de NBA, de Euroliga, que durante las ventanas no han podido ir... Primero tenemos las ventanas, a ver si puedo estar en junio en Zaragoza. Y si no, a seguir trabajando, que es lo que me funcionó el año pasado, trabajar en verano para la temporada siguiente, estar mejor y descansar también, que ha sido una temporada muy larga», asegura Pradilla.

El internacional de 21 años tiene opciones de estar en la próxima lista de Scariolo al igual que López-Arostegui y Claver. No obstante, su reciente paternidad hace probable que el seleccionador dé un respiro al alero valenciano y lo reenganche al equipo más adelante con vistas al EuroBasket. Las posibilidades de Josep Puerto son más remotas. Pradilla, en clave Valencia BC, considera que ha dado «un paso en los momentos importantes en los que el equipo y el club lo necesitaban». «Y he ayudado en todo lo que he podido. En la pista lo que más me representa es que soy un luchador y que nunca paro de hacer cosas».