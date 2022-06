Lliurats els premis dels treballs de Pilota a l’Escola curs 2021-2022

Acaba el curs 2021-2022 i com es tradicional ja, arribava també el moment de premiar els treballs que han fet els centres participants enguany. El lliurament dels 4 premis (un important lot de material específic de pilota valenciana, valorat en 350€) va tindre lloc el passat dilluns 20 de juny en les instal·lacions de la Federació de Pilota Valenciana. L’acte, va estar presidir per Jose Daniel Sanjuán, President de la Federació de Pilota Valenciana i per Sebastià Giner, Coordinador de Pilota Valenciana de la Generalitat Valenciana. Pel que fa al màxim representa de l’entitat federativa, comentava que gràcies a programes com Pilota a l’escola, molts dels nous pilotaris federats han conegut el nostre esport, cas per exemple, de la campiona de València, Victòria Díez.

A més comentava que el programa desenvolupa una important tasca de difusió arribant pràcticament als 20.000 alumnes per edició. Per la seua part, Giner deia que, mitjançant un estudi sociològic de la Càtedra de Pilota, de fa ara uns 4 anys, es té l’evidència que el programa Pilota a l’Escola es un bressol de nous jugadors, i sobre tot, de nous coneixedors de la pilota valenciana. A més, el representant de la Generalitat comentava que una de les ferramentes més importants del programa, és, precisament, el docent, i en esta línia els encoratjava a que continuaren en la seua tasca d’introduïr la pilota en les seues escoles. Quadre d’honor Pel que fa als treballs elaborats enguany, molt diversa ha estat la temàtica dels mateixos, quedant el ‘quadre d’honor’ d’aquesta manera: Millor Manualitat per al centre CEIP Albait de Bolbaite. Es tracta d’un quadre doble, amb els colors per excel.lència de la pilota valenciana, roig i blau, i amb dues pilotes, protagonistes sense dubte del programa. Millor Col.leccionable per al centre CEIP San Jaime d’Onil. Consisteix en un extens àlbum amb tots els alumnes del centre, a més d’una selecció de ‘supercracks’ i jugadors ‘llegenda’ del nostre esport. Millor Joc de Sobretaula per al centre Sagrada Família de Silla. El clàssic joc de sobretaula ‘el dobble’ adaptat a la pilota valenciana. És converteix en un gran nexe d’unió entre els alumnes que al mateix temps, aprenen terminologia de pilota valenciana. Millor Treball Tècniques d’Aprenentatge per al centre CEIP Cervantes d’Algemesí. Es tracta d’una línia temporal des de l’antiguitat fins l’actualitat de forma esquemàtica amb els conceptes o fites històriques més importants de cada època.