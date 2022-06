El pròxim dilluns al trinquet de Xeraco a les 17:00 de la vesprada s’enfrontaran el segon equip classificat, Hugo CPV Bicorp, Verdú CPV Alc-Càrcer i Manel CPV Favara contra el tercer classificat, Miquel CPV Oliva, Simon CPV Ontinyent i Josep CPV Alc-Càrcer. Aquesta partida es preveu molt igualada, ja que els dos equips han realitzat una magnífica fase regular, en la que l’enfrontament entre elles va ser de 25 a 20 per a l’equip d’Hugo al trinquet de Castelló. En aquesta semifinal canvia el trinquet i la pressió i això pot determinar molt el resultat. Segur que ambdós equips lluitaran al màxim.

Per altra banda, l’altra semifinal es jugarà el dimarts al trinquet d’Oliva a les 17:00 i enfrontarà al primer classificat, l’equip de Diari CPV Quatretonda, Javier CPV Bicorp i Pau CPV El Genovés contra el cuart classificat, l’equip d’Estival CPV Oliva, Alejandro CPV Bicorp i Pablo CPV Bicorp. L’equip de Diari fins ara ha sigut invicte, i damunt no ha cedit cap punt, pel qual estem parlant de l’equip més regular de tot el circuit. En canvi l’equip d’Estival va començar molt mal en el campionat, però anat refent-se i quallant millors partides. En una semifinal pot passar qualsevol cosa, com es va comprovar en el passat Circuit sub23, on l’equip invicte en la fase regular va caure en semifinals contra el cuart classificat. Els guanyadors de les dues semifinals s’enfrontaran en la Final absoluta el divendres 1 de juliol al trinquet de Sueca. El Circuit sub18 de raspall, és un campionat molt atractiu per als joves jugadors i per als aficionats, ja que moltes figures ixen i es coneixen per primera vegada gràcies a aquests campionats i partides. El fet de jugar-se en partides anunciades, motiva encara més als jugadors, ja que s’inicien a jugar amb espectadors i això normalment fa que juguen a un nivell més alt. Jugadors professionals actuals com Canari, Moltó, Ian, Vercher o Montaner han passat per ací i els han guanyat.

A banda del Circuit sub18, aquest any s’ha creat com a novetat una competició paral·lela per a donar cabuda a tots els jugadors que no han entrat al circuit i així tinguen oportunitat de jugar altre campionat paral·lel, s’ha anomenat lliga promeses de raspall i s’ha jugat en els dies d’entrenament. Cal destacar la motivació en la qual s’han agarrat aquest campionat els jugadors, ja que han pogut competir contra altres xiquets d’altres seus i demostrar el seu nivell. La final de la lliga promeses serà el mateix dia que la del circuit sub 18 al trinquet de Sueca el divendres 1 de juliol, i serà una gran oportunitat per a que els aficionats els pugen veure i ells demostren tot el que saben.

La jornada del campionat de Frare servirà per concloure el curs de Tecnificació i CESPIVA

La jornada del campionat autonòmic de frare en categoria Tecnificació femenina i CESPIVA servirà, un any més, per fer una cloenda dels programes d’alt rendiment de la Federació de Pilota Valenciana. Com en edicions anteriors, aquestes jornades tindran lloc a les localitats de Traiguera i Xert durant els dies 12, en el cas de les alumnes de Tecnificació femenina, i 13 de juliol en el cas dels alumnes del CESPIVA. Al llarg del dia es realitzaran diferents activitats, destacant principalment la competició del campionat de Frare, però els alumnes tindran també l’oportunitat de gaudir de les instal·lacions de les piscines d’ambdues localitats i viure una jornada de convivència entre els alumnes de les diferents seus. Amb aquesta activitat es ficarà fi a un curs de Tecnificació que ha comptat amb 15 alumnes en el CESPIVA de raspall, 15 alumnes en el CESPIVA de la modalitat d’Escala i Corda, 36 alumnes en el programa de Tecnificació femenina, 70 alumnes en els grups de Tecnificació masculina d’Escala i Corda i 35 alumnes en Tecnificació masculina de raspall. És a dir un total de 171 alumnes han pogut gaudir d’aquest programa al llarg del curs. Un dels propòsits principals es acompanyar als alumnes en el seu camí fins al professionalisme. Hi ha varis exemples de jugadors que al llarg de l’any han debutat en partides professionals, com per exemple Efrén de El Puig, Diego d’Onda, Mario de Riba-roja, Miquel d’Oliva, Raül de Favara, Sergi de El Genovés, Momparler de Senyera, etc. A més, les jugadores del programa han aconseguit assolir-se en l’elit del nostre esport autòcton i començar a recórrer un llarg camí fins a la igualtat. Tant es així, que al llarg de la temporada s’han començat a disputar les primeres competicions professionals femenines.