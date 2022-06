Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, se presentó en sociedad como un hombre «de hechos más que de palabras». Precisamente, hechos «sobre la pista» es lo que el técnico catalán espera conseguir del equipo, con el propósito de competir en dos competiciones «tan exigentes» como la Euroliga y la Liga Endesa y, como consecuencia, «volver a llenar la Fonteta».

Para el nuevo ‘coach’, lo primordial será «convencer a los aficionados jugando buen baloncesto». «Unos vendrán más contentos y otros menos, lo primero es que vengan. Para eso, el equipo tiene que convencer luchando por cada balón y dejándose la piel», dice Mumbrú, para quien «es esfuerzo y la lucha son innegociables y van por encima del talento». «Quiero que los jugadores se entreguen al 200 %, hablar es fácil, pero tenemos trabajar mucho para lograrlo», añadió.

La filosofía está definida. Ahora, el director deportivo, Chechu Mulero, y el propio entrenador trabajan de la mano para concretar cuáles serán los protagonistas de una plantilla con 13 profesionales a los que se irán sumando entre dos y tres jugadores de L’Alqueria. Ocho jugadores terminan contrato y, según confirmó el mismo Mumbrú en Levante TV, se trabaja en la renovación de Sam Van Rossom. «Es un jugador no solo importante dentro de la cancha, sino también fuera por lo que significa. El club ya está dando los pasos para que siga. Ahora faltará que él quiera dar el paso de seguir con nosotros».

«Hay una buena base de jugadores, y vamos a intentar complementarla lo mejor posible. No fichar por fichar, sino hacer un buen equipo, un grupo competitivo», indicó, antes de responder que cuenta con los jugadores con contrato, aunque desea ver compromiso en ellos más allá de los contratos firmados: «Por supuesto que contamos con los que tienen contrato, y buscamos los mejores complementos. Estamos, eso sí, en ese momento de hablar con cada uno, ellos también tienen que querer estar, mostrar ganas y ambición de seguir creciendo con el Valencia BC».

Para el ‘5’, Mumbrú confirmó lo publicado días atrás por Levante-EMV, la busqueda de un pívot grande y poderoso. Khalifa Diop (Gran Canaria) es la alternativa más sólida que se maneja. «Buscamos poderío físico dentro, sabemos todos los exigente que es la Euroliga. Lo necesitamos para complementar a los que ya tenemos, en los que confiamos y de los que conocemos las virtudes y las carencias. Hay que hacer un equipo físico, lo más competitivo posible, para competir en dos competiciones», explicó el ‘coach’.

Proyecto sostenible

La meta a la que Álex Mumbrú desea llegar a final de temporada es «a hacer una buena Euroliga y acabar lo más arriba posible en la ACB». «Debemos hacer un equipo sostenible, así me lo han transmitido, más allá de Euroliga o EuroCup. No podemos volvernos locos con los presupuestos», agregó el campeón del mundo con España como jugador. Según el técnico, «fue el club» quien ofreció un contrato de tres años «porque se pretende un proyecto a largo plazo» que oxigene el trabajo de cantera en L’Alqueria con más de 500 jugadores en formación. «La manera de saber si pueden llegar es con minutos de juego. Pasar de L’Alqueria a la Euroliga es complicado, no es fácil. Queremos que los jóvenes estén con nosotros, sería un error no quererlo o si pasa algo traer jugadores de fuera si se tienen aquí», argumentó.

Para el barcelonés, ni su contrato de tres años ni el debut en la Euroliga suponen una presión extra. «Todos los entrenadores, Obradovic, Aito... el que sea, siempre han tenido una primera vez. Más que la experiencia, debes demostrar lo que puedes hacer», sentencia un hombre que se define ambicioso y de club. «Estuve 13 años en Bilbao, soy hombre de club. Pongo al club por encima de las personas», terminó.