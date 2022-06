Xabi López-Arostegui, que hace tan sólo unos días recibía la noticia de una nueva convocatoria con la selección española para participar en los próximos partidos de clasificación para el Mundial 2023, repasa lo que ha sido su primera temporada en el Valencia Basket y los retos que se avecinan, como la próxima Euroliga. El jugador vasco destaca que los inicios no fueron fáciles ya que en septiembre de 2021 una operación de tobillo le impedía iniciar las temporada con su equipo: «Ha sido un año con altibajos, a nivel deportivo, a nivel físico. Y de adaptación a muchos niveles, era la primera vez que me marchaba de un sitio después de muchos años. Ha sido un año de aprendizaje, en el que primero me he tenido que adaptar a una situación de llegar lesionado. Venía con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo bien. Cuando vienes a un sitio nuevo siempre quieres jugar bien, ayudar al equipo al máximo y estar a tope. No pudo ser, pero aún así el equipo me ha tratado muy bien, los compañeros, el staff y el servicio médico. Me arroparon muy bien y he podido crecer un poco a lo largo del año. A nivel deportivo nos hubiese gustado estar más en la pomada por ganar algún título, hemos estado ahí pero en momentos puntuales nos ha faltado dar un plus», afirma el jugador internacional.

Sobre la llegada de Álex Mumbrú al banquillo, López-Arostegui destaca: «Es uno de los entrenadores más jóvenes de la Liga y se ve ya desde que jugaba que el tío sabe de lo que va esto y creo que nos va a ayudar un montón a formar un buen equipo. Trabajar su filosofía de juego, las bases, y a partir de ahí intentar competir al máximo. Con ganas de conocerle de cerca». El jugador taronja hace un balance agridulce de una temporada marcada por las lesiones: «ha sido un año de unas dificultades tremendas, por un motivo u otro todos hemos caído en el equipo». Una vez confirmada la participación del equipo taronja en la Turkish Airlines Euroleague, la temporada 2022-23 supondrá el estreno de Xabi en la máxima competición continental: «Estoy muy contento, era uno de mis objetivos y una de las propuestas del Club, ese futuro en el que el objetivo era jugar la Euroliga». El alero taronja se incorporará el lunes junto a su compañero Jaime Pradilla a la convocatoria de la Selección Española : «Voy con la mentalidadde intentar hacerme un hueco para jugar el Eurobasket me haría mucha ilusión, voy a aprovechar la oportunidad».