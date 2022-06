La fase regular del Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom es va tancar el passat cap de setmana a les categories de Primera, Segona i Tercera. Ara, arriba el torn de les eliminatòries de semifinals durant els dies 25-26 de juny i 2-3 de juliol, abans de donar pas a les finals del 9-10 al carrer de Bicorp. Per a eixes partides pel títol, els tres grups de Quarta ja tenen confirmats als seus equips .

Primera

A la màxima categoria a l’última jornada només restava conéixer el nom de l’equip que seria campió del grup B. Estudi Martí Borbotó A es va imposar a Beniparrell 30-40. D’esta manera, Borbotó s’encreuarà amb l’Alqueria d’Asnar este dissabte a l’Alqueria a les 11:00h, i Beniparrell s’amidarà contra Cooperativa El Progreso Bicorp, també demà dissabte a les 19:30h al carrer de l’equip de l’Horta Sud.

Segona

Ajuntament de Beniparrell B, Estudi Martí Borbotó C, Xeraco B i Xúquer Sueca A són els quatre equips classificats per a semifinals a Segona. Xúquer Sueca-Beniparrell i Xeraco-Borbotó seran les eliminatòries després d’una fase regular que ha tingut en les de l’Horta Sud a l’equip més fort, amb 38 punts i només una derrota en 14 jornades.

Tercera

Els equips de Meliana han sigut els dominadors de la categoria de bronze. Justo Ballester Meliana C, amb 37 punts, ha finalitzat com a campió, per davant de NTD Meliana B, Estudi Martí Borbotó D i Meliana D. Semifinals: Meliana D-Meliana C i Borbotó D-Meliana B.

Quarta

Les categories de Quarta tenen confirmats als sis equips que jugaran les tres finals. A Quarta A, Genovés D va superar a semifinals a l’Intersemillas Tamborí València C i s’enfrontarà a Lanzadera Montserrat C, que va guanyar a Ajuntament de Beniparrell E.

La final de Quarta B comptarà amb Sella A, que va imposar-se a Ajuntament de Beniparrell G, i Xeraco C, botxí de Disid Alfara del Patriarca. A Quarta C altre equip del Genovés, el G, ja està classificat per a la final, després d’eliminar a Alcàsser. Les de la Costera s’amidaran contra Beniarbeig-El Verger B, que ha deixat fora a Lanzadera Montserrat D.