El Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat ja té en Salelles II al seu primer aspirant al títol després que el rest d’Oliva superar a Vercher per un ajustat 25-20 en la semifinal disputada ahir al trinquet del Genovés. Salelles II va ser clar dominador en els compassos inicials i es va mantenir ferm fins que el marcador va reflectir 20 per 5 a favor seu. El d’Oliva va fregar la perfecció en este tram. Va parar les canonades de Vercher en el traure, va dirigir la pilota amb molt de criteri, quasi sempre tocant paret i escala, i es va encarar a l’esquerra del seu rival amb precisió. Vercher, al contrari, solament tenia bo el traure. A partir d’ací, el de Piles va fer massa concessions al rival, conseqüència de l’evident nerviosisme, que no li deixava desenvolupar el seu joc. Però Salelles II es va fatigar i, amb eixe punt menys de força, Vercher va poder entrar en partida. A més, va agafar confiança amb quinzes de mèrit i bella factura. La semifinal va passar de decantada a molt igualada i molt bona, a més d’emocionant, perquè Vercher va sumar els jocs restants, amb molt de treball per part dels dos pilotaris. Amb iguals a 20, Salelles II va acabar al dau, però amb pena. El cartell de la final a Oliva s’acabarà de definir demà de matí a Xeraco, entre Iván i Tonet IV.