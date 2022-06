Julio d’Oliva i Pasqual de Xirivella es van proclamar aquest dilluns campions de la novena edició de l’Autonòmic de Raspall Adaptat per equips. La parella es va imposar a Carlos d’Alaquàs, Toni de València i Paco de València per un ajustat 25-20 després d’una partida prou igualada i en la qual el trio va disposar d’un val i quinze per a emportar-se el triomf.

El trinquet ‘El Genovés’ de la Universitat Politècnica de València va ser per segon any consecutiu l’escenari d’un Campionat que enguany va oferir dos equips inèdits. Per primera vegada Julio, guanyador de huit de les nou edicions, tenia a la final a Pasqual com a company, després de conquistar l’any passat el títol juntament amb Carlos, que superaren a Pasqual, Paco i Toni. Tant Paco com Toni també es proclamaren campions en 2019 i 2020 respectivament, en les dos ocasions acompanyats per Julio d’Oliva i Salva de l’Alqueria de la Comtessa.

La partida va estar plena d’alternatives i opcions per als dos equips. Cap dels dos conjunts va aconseguir distanciar-se amb amplitud al marcador, i els dos disposaren dels seus moments d’inspiració al llarg del joc. Així, quan semblava que Julio i Pascual tenien controlada la situació, Paco es col·locà al rest i Carlos i Toni avançaren les seues posicions per a tractar de contrarrestar l’espenta roja.

El trio blau va aconseguir anivellar la partida, que va viure també moments de tensió davant l’equilibri que reflectia el marcador. Amb 20-20 i Julio i Pascual al dau, Carlos, Toni i Paco es plantaren amb un 15 per val ‘i lo atre’, per a fer-se amb el campionat. Però la parella roja va mantindre la calma, va alçar el perillós marcador en contra i, després d’establir el ‘a dos’, sumaren els següents dos quinzes per a fer-se amb un títol de campions que rebran durant els actes del XXXI Dia de la Pilota, al mes de setembre.

Per a Julio d’Oliva va ser «una partida molt disputada. Enguany Toni està molt fort i a més és esquerrà, i Carlos també alça molt la pilota. És la primera vegada que jugue amb Pascual, té molta tècnica, volea, l’esquerra la domina molt i trau molt bé».

Segons Toni de València, «hem tingut el triomf a l’abast de la mà, amb val i quinze, però en la pilota hi ha remuntades i ells ho han fet, no ha pogut ser». Els dos van coincidir en que «el més important és gaudir de la pilota, és un esport que enganxa i és la nostra cultura».