El FC Barcelona y el Valencia BC vuelven a encontrarse en el camino seis años después por el futuro de un jugador. Entonces, el club taronja logró una compensación próxima a los dos millones de euros por renunciar al derecho de tanteo sobre Víctor Claver y en esta ocasión, aunque las cifras no serían ni mucho menos tan elevadas, vuelve a tener la sartén por el mango de cara a liberar sus derechos sobre Nikola Kalinic, con quien el Barça ya está negociando para reforzarse de cara a la próxima temporada.

Según pudo saber SUPER, los contactos entre clubes aún no se han producido y en el Valencia Basket están a la espera de que acaben concretando una oferta vía ACB para valorar la opción de igualarla, aunque son conscientes también de que, como en el caso de Claver, la intención del Barcelona sería antes la de llegar a un acuerdo para evitar que se les pueda escapar el jugador rumbo a La Fonteta, donde ya jugó hace dos temporadas.

Mientras ‘Home of Glory’ da por cerrado el acuerdo entre el jugador y el Barcelona, ‘Encestando’ asegura que la operación pasa por los 100.000 euros que el Barça deberá pagar al Estrella Roja para liberarlo del año de contrato que le resta y por 300.000 euros para el Valencia Basket para que no ejerza sus derechos, aunque según ha podido saber SUPER, los clubes no han hablado de cantidad alguna aún y es más la cifra que estaría dispuesto a pagar el FC Barcelona por liberarlo.

En cualquier caso, el futuro de Kalinic podría tardar aún en decidirse, ya que el plazo para el derecho de tanteo concluye a mitad de julio y antes de llegar una oferta a la ACB, el jugador debe desvincularse del Estrella Roja y del contrato de un año que le resta por cumplir en su país.

Una situación que hace que el jugador no entrara en estos momentos en la lista de futuribles a corto plazo, pero que podría cambiar si acaba llegando esta oferta, ya que el Valencia BC podría igualarla si no está fuera de mercado y recuperar a un jugador que ya demostró estar entre los mejores de Europa en su posición durante la temporada que jugó para el Valencia Basket en la Euroliga.

A sus 30 años, el alero de Belgrado está dispuesto a buscar un nuevo reto aunque se proclamó esta temporada campeón de la Liga Adriática y el Estrella Roja tiene también billete para la Euroliga, y el Barcelona es su primera opción ahora mismo.

En la Liga española, el extaronja disputó 76 partidos vistiendo los colores del club, en los que fue reconocido como MVP del mes de febrero en la Euroliga, siendo el primer jugador taronja en conseguir este galardón.

Al margen de la opción que se pueda poner sobre la mesa con Kalinic y tras la llegada de Chris Jones, el Valencia Basket sigue trabajando en los fichajes que le faltan para completar la plantilla, con Khalifa Diop como uno de los interiores que está más cerca de los taronja, dispuestos pagar por su salida del Gran Canaria tras ser elegido en segunda ronda del Draft y confirmar que quiere seguir en España en un equipo de Euroliga. Aún faltaría otro interior físico tras el adiós de Labeyrie y al menos otro exterior polivalente y buen lanzador, para completar la plantilla.

Mulero sobre Chris Jones

Precisamente del fichaje de Chris Jones, el director deportivo del Valencia Basket, Chechu Mulero, analizó su llegada en declaraciones a Efe. «Ya ha mostrado un nivel más que notable en las dos últimas ediciones de la Euroliga», una competición que volverá a jugar con el equipo valenciano la próxima campaña.

Mulero añadió que el jugador, que mide 1,88 metros, tiene «un buen físico» para la máxima competición del baloncesto europeo. «Hace dos temporadas en el Maccabi Tel Aviv mostró el nivel defensivo que tiene y en esta campaña ha confirmado en el ASVEL la condición ofensiva que había mostrado en el Bursaspor». El director deportivo taronja recalcó que «tiene un buen uno contra uno» pero también destacó que se trata de una gran persona, algo que «siempre tenemos en cuenta en la entidad».

Jasiel Rivero: «Mumbrú nos dijo lo que necesitaba de cada uno»

Álex Mumbrú coincidió a su llegada a València con alguno de los jugadores de la primera plantilla que hacían trabajo de postemporada y uno de ellos fue Jasiel Rivero. El ala-pívot cubano desvela cómo fue aquel encuentro y las sensaciones que tuvo del nuevo entrenador. «Es un buen fichaje, aunque lo que lo convertirá en un buen fichaje seguro son los resultados. Viene con una buena mentalidad, de haber levantado un equipo como es el Bilbao y con muchas perspectivas buenas. Tuve una charla corta con él, de conocernos, de saludarnos. Nos dijo más o menos las cosas que necesitaba de cada uno, pero todavía no hemos tenido una charla concreta sobre lo que es el juego o cuestiones que veremos más adelante. Creo que va a ser una buena campaña con el nuevo entrenador», señaló en declaraciones distribuidas por el club.