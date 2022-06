La fase regular en Primera va finalitzar amb una última jornada que va deixar, finalment, la coneguda primera posició de Bicorp, mentre que segon i tercer han acabat Xeraco i Alzira. El quart equip en entrar en les semifinals és El Genovés. En la jornada final, Xeraco es va imposar 40 per 30 a El Genovés, mentre que Alzira va guanyar 40 per 25 a la Vall B.

Les semifinals

Ara és el moment les semifinals. Comencen les partides d’anada. El dissabte a les 19:30h, a Alzira es juga l’anada entre Alzira i Xeraco, mentre que el diumenge a les 19:00h serà el duel entre els equips d’El Genovés i Bicorp, al trinquet de la localitat de la Costera.

Però les semifinals arriben també a la resta de categories. En Segona s’enfrontaran Club Pilota Quatretonda contra Decathlon Alzira B per una part, i Les Alcusses Moixent A contra Lanzadera Montserrat A per l’altra. En Tercera, les semifinals són Ajuntament Beniparrell H-Club Pilota Ontinyent A i Club Pilota Castelloner B-CPV Vicent Signes Real de Gandia A.

Partides d’anada disputades en Quarta A, B, C

En Quarta A, les semifinals ja han començat amb les partides d’anada: Fusion Ribera Alzira C va veure com el Club Pilota Ontinyent s’imposava en la partida d’anada per 25-40, mentre que Turismo Rural Bicorp C va vèncer 40-5 a Club Pilota Oliva.

En Quarta B, Xeraco D es va imposar per la mínima a Intersemillas Tamborí Valencia B (40-35), mentre que Cepsa Alzira D va guanyar a domicili 20-40 a Ajuntament de Beniparrell.

En Quarta C, victòries visitants en les partides d’anada: Faense Alzira F va vèncer 15-40 a Up! School English Alzira G, i CPV Sumacàrcer va vèncer a Pizzeria Martinelli Alzira E també 15-40.