El Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València entra en la recta final. En Primera femenina es van disputar les partides d’anada de les semifinals. L’Ajuntament de Beniparrell A va vèncer 40-35 a Cooperativa El Progreso Bicorp A, mentre que el CPV Alqueria d’Asnar A va caure a casa contra Estudi Martí Borbotó A (20-40).

A Beniparrell, les locals, amb Ana i Mireia, va aconseguir la victòria que deixa molt emocionant la tornada . Les de la Canal de Navarrés, amb Victoria i Mar, no van poder adaptar-se al joc del carrer de la localitat de l’Horta Sud, i ara hauran de remuntar un resultat que, tot i ser per la mínima, deixa molta emoció. Per la seua part, Borbotó va saber fer bons els pronòstics i es va imposar a domicili a l’Alqueria d’Asnar, en una partida que, amb tot, deixa oberta la porta a la sorpresa.

Les partides de tornada decidiran la final. El dissabte a les 18:15h jugaran Borbotó i Alqueria al carrer de l’Horta Nord. Ja el diumenge a les 19:00h, partida entre Bicorp i Beniparrell, a la localitat de la Canal de Navarrés.

En Segona femenina, victòria a domicili de l’Ajuntament de Beniparrell B a casa del Club Pilota Xúquer Sueca A (25-40), mentre que el CPV Xeraco va guanyar a casa a Estudi Martí Borbotó C per 40-25.En Tercera femenina encara n o estan els resultats de les partides d’anada entre Club Pilota Meliana D i Justo Ballester Meliana C, i Estudi Martí Borbotó D i NTD Meliana B.

Finalistes en 4ªA, 4ªB i 4ªC femenina

Les finals que ja es coneixen són les que es disputaran el pròxim 9 de juliol. En Quarta A, Club Pilota Genovés D i Lanzadera Montserrat C es veuran les cares en la final, mentre que en Quarta B el títol se’l jugaran Sella A i Xeraco C. En Quarta C El Genovés G i Beniarbeig-El Verger B es jugaran el campionat.