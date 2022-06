La final del circuit sub18 de raspall masculí Trofeu Fundación Trinidad Alfonso es decidirà aquest divendres al trinquet Eusebio de Sueca. L’equip de Miquel CPV Oliva, Simon CPV Ontinyent I Josep CPV Alc- Càrcer s’enfrontarà al de Diari CPV Quatretonda, Javier CPV Bicorp I Pau CPV El Genovés. Ambdós equips han passat a la final després de vèncer als seus respectius contrincants.

La primera semifinal es va disputar el dilluns a Xeraco i l’equip de Miquel li va guanyar al de Hugo CPV Bicorp, Verdú CPV Alc- Càrcer i Manel CPV Favara per un resultat de 25 a 5, cosa que va estranyar molt a tots, ja que en la partida de la fase de grups entre aquests dos equips va estar un resultat molt ajustat i va guanyar l’equip d’Hugo. L’altra semifinal es va disputar el dimarts a Oliva i en aquesta si que va guanyar l’equip que en un principi era favorit, el de Diari, invicte fins el moment, que va aconseguir un resultat de 25 a 10 davant d’Estival CPV Oliva, Alejandro CPV Bicorp i Pablo CPV Bicorp.

Aquest campionat ha vingut molt bé per als xiquets, ja que molts han pogut iniciar-se en el món del trinquet i jugar partides anunciades com a prèvia de professionals, també és cert que a molts els ha costat adaptar-se, la pressió, la gent, i el nivell són coses que hi ha que tindre en compte, però per això està el programa de tecnificació, per a millorar en tots els aspectes. A banda de la final del circuit sub 18 també es jugarà una partida de raspall femení entre jugadores de tecnificació de les 2 seus d’entrenament (UPV i Llosa de Ranes), això serà a les 17.00 i també, seguidament es farà la final de la lliga promeses de raspall que jugaran l’equip de Mario CPV Alc-Càrcer, Josep CPV Oliva i Pau CPV Quatretonda vs Marc CPV Alc-Càrcer, Joan CPV Oliva i Jesse CPV Piles.

Aquest ha sigut un campionat molt atractiu per als més joves, que han tingut l’oportunitat de jugar una competició, amb jugadors d’altres seus d’entrenament i demostrar tot el que han aprés durant el curs. Demà divendres al trinquet de Sueca tots els aficionats de la pilota tenen la oportunitat de veure el nivell que atresoren tots estos jugadors i jugadores, pertanyent tots al programa de tecnificació de la Federació de Pilota Valenciana.