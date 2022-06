La història es repeteix. La Final del ‘Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat Valenciana’ torna a tindre el mateix guió que en l’escala i corda, ara amb el raspall. El trinquet d’Oliva acollirà el pròxim dissabte (17.15 hores, À Punt) l’enfrontament entre un pilotari que aspira a emportar-se la ‘Feninde’ en propietat, Tonet IV, i altra que s’estrena en la disputa pel títol, Salelles II. L’única diferència recau que este últim jugarà al recinte on s’ha criat, a casa. Dos factors que creen una expectativa molt alta per als aficionats i que de segur atrau totes les mirades per a crear un ambient digne de tal espectacle.

Almenys, així ho van definir els actors principals de la contesa al trinquet oliver. «Serà una final bonica. És la seua primera i en la meua experiència eixa va ser il·lusionant i amb un ambient especial. A més jo tinc l’al·licient de poder guanyar la ‘Feninde’. Són dues coses que agraden a la gent», va comentar Tonet IV. El del Genovés participarà en la tercera final consecutiva. Un fet a destacar, ja que la trigèsima sexta edició d’este mà a mà és la tercera en la qual Tonet IV participa. És a dir, el mitger ha fet ple en tots els campionats individuals que ha disputat. «Tinc il·lusió i ganes. Açò no passa cada dia. Cal donar gràcies per a estar ací un altre any. És una cosa que la valore més quan acaba la partida». En l’altre costat estarà Salelles II, encara que no estarà a soles. El rest juga a la seua localitat, Oliva: «segur hi haurà un gran ambient», va comentar l’oliver. Salelles II s’estrena en la final d’un mà a mà.