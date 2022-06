El Real Club Náutico de València ultima los preparativos para que 74 embarcaciones y cerca de 800 regatistas compitan entre el viernes 1 y el domingo 3 de julio en el XXIII Trofeo S.M. La Reina - Regata Homenaje a la Armada - XXXIV Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui, en su primera edición desde la pandemia ya sin apenas restricciones, lo que ha disparado la presencia de barcos de hasta quince nacionalidades. La emblemática regata sirve también de estreno para Marisa Arlandis, la primera presidenta de una institución como el RCN Valencia, más que centenaria, pues se fundó en 1903. «Para mí y toda mi junta directiva y equipo técnico organizarla es un gran reto», explicó en el acto de presentación celebrado ayer en la terraza del club. «Mi primer Trofeo de La Reina como presidenta, y es muy ilusionante. Es espectacular ver el engranaje y la implicación de los equipos de la organización».

La presidenta del RCN Valencia elogió las características de la prueba y su localización. «Las personas son la clave, y no hay regatas sin equipo, y tenemos el mejor que podemos tener, por lo que felicito a la organización y a los técnicos. Luego, sabemos que tenemos un campo de regatas famoso por sus vientos constantes, en los que poder navegar todo el año nada más salir de la bocana, y unas infraestructuras únicas que es algo diferencial».

Marisa Arlandis estuvo acompañada en la presentación por Rafel Chirivella, director de regata una vez más, que destacó que el Trofeo La Reina «es referencia en el mundo de la vela. En los peores momentos no ha bajado de 60 participantes, y ahora tenemos 74». Marisa Arlandis no se olvida de todos los socios, no solo aquellos que le dieron la presidencia a su candidatura en el mes de marzo. «Los socios son el alma de la competición. Gracias a ellos y a los patrocinadores ayudan a que el Trofeo La Reina sea más grande cada año. Este año además daremos el donativo a la casa Ronald McDonald, la labor que hacen es espectacular, acogiendo a niños en tratamiento de larga duración y a sus familias».