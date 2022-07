Julio d’Oliva i Pasqual de Xirivella es van proclamar el passat dilluns campions de la novena edició de l’Autonòmic de Raspall Adaptat per equips. La parella es va imposar a Carlos d’Alaquàs, Toni de València i Paco de València per un ajustat 25-20 després d’una partida prou igualada i en la qual el trio va disposar d’un val i quinze per a emportar-se el triomf. El trinquet ‘El Genovés’ de la Universitat Politècnica de València va ser per segon any consecutiu l’escenari d’un Campionat que enguany va oferir dos equips inèdits. Per primera vegada Julio, guanyador de huit de les nou edicions, tenia a la final a Pasqual com a company, després de conquistar l’any passat el títol juntament amb Carlos, que superaren a Pasqual, Paco i Toni. Tant Paco com Toni també es proclamaren campions en 2019 i 2020 respectivament.