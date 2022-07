La XVIII edició de la Lliga Juvenil - Circuit Sub18 de raspall masculí Trofeu Fundación Trinidad Alfonso proclamà este divendres als campions de 2022. El Trinquet ‘Eusebio’ de Sueca va ser l’escenari de la final que enfrontà a l’equip roig de Miquel CPV Oliva, Simon CPV Ontinyent i Josep CPV Alcàntera-Càrcer contra el blau format per Diari CPV Quatretonda, Javier CPV Bicorp i Pau CPV El Genovés. La partida, molt disputada, acabà amb triomf dels blaus per 15-25.

Diari, Javier i Pau confirmaren el que havien demostrat durant la fase regular de la competició, on van completar una actuació redona amb quatre triomfs en les quatre jornades i totalitzaren 12 punts. Guanyadors també a semifinals, acaben la competició invictes i amb un títol que, això sí, van aconseguir després de treballar de valent contra el trio de Miquel, Simon i Josep.

Prova d’aquesta igualtat a la final és que cap equip va prendre un avantatge de més d’un joc al marcador fins que arribaren empatats a 15. Començaren els blaus al traure i aconseguiren sumar el joc no sense patiment i després d’alçar un val en contra. Els rojos també s’apuntaren el seu joc des del dau, amb major rapidesa, i quan passaren al rest també sumaren el joc. Miquel es va mostrar molt sòlid des del tamborí, Simon trobava la galeria del dau i la llotgeta amb facilitat i Pau es multiplicava tornant pilotes des de l’escala.

Però la resposta blava també arribà des del rest, i no sense dificultats establiren el 10-10. Amb un nou joc per a cada equip, al tram final de la partida l’equip de Diari, Javier i Josep es trobà més inspirat i fresc per a decidir amb encert. Els tres es mostraren molt segurs en moments d’incertesa a l’electrònic i s’asseguraren el títol amb una victòria per 15-25.

Final I Lliga Promeses Raspall

Abans de la partida corresponent al Circuit Sub18 es va disputar la final de la I Lliga Promeses de raspall, amb els trios Mario CPV Alcàntera-Càrcer, Josep CPV Oliva i Pau CPV Quatretonda, d’una banda, i Marc CPV Alcàntera-Càrcer, Joan CPV Oliva i Jesse CPV Piles, d’altra.

El triomf va caure del costat de Mario, Josep i Pau, de roig, també per 25-15, després d’altra final molt intensa i renyida en una competició que s’estrena enguany.

José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, va ser l’encarregat del lliurament de trofeus per a campions i subcampions tant de la Lliga Promeses com del Circuit Sub18. Amb aquestes partides que han definits els campions i subcampions acaben les competicions de Tecnificació fins després de l’estiu.

