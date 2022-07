El tenista murciano Carlos Alcaraz se enfrenta este domingo en octavos de final de Wimbledon al italiano Jannik Sinner después de pulverizar al gigante alemán Oscar Otte. El español superó al especialista en hierba gracias a su mejor actuación de la semana que le llevó a la victoria más rápida en un Grand Slam de su carrera (6-3, 6-1 y 6-2).

Alcaraz, que por primera vez en su recorrido llega a la segunda semana en el All England Club, perfeccionó lo aprendido contra otro sacador Lennard-Struff en la primera ronda y lo consolidó en el que seguramente sea su mejor choque en esta superficie.

El conteo de errores no forzados, que paró en octavos, y la capacidad para construir puntazos con una facilidad asombrosa ayudó a que Alcaraz no tuviera lío contra Otte, para nada una ovejita en hierba. El germano, que hasta principios de año nunca había estado entre los 100 mejores, acumuló en la gira de pasto semifinales en Stuttgart y Halle, frenado por Matteo Berrettini y Daniil Medvedev, un currículum que le ponía como un muro en el camino de Alcaraz. Pero este viernes no encontró la forma de que su poco ortodoxo servicio diera réditos.

Ahora, Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner, al que ha derrotado en su único enfrentamiento, en el Masters 1.000 de París en 2021. También le venció en la previa del Challenger de Alicante 2019.