Ara sí, la 38 Lliga de Llargues Trofeu Diputació d’Alacant arriba a la fase decisiva de la competició. Els enfrontaments de semifinals de la primera, segona i tercera categoria es disputaran els caps de setmana del 9-10 de juliol l’anada i el 16-17 la tornada, mentre que a la categoria de juvenils ja s’han jugat les partides d’anada.

El passat cap de setmana es va disputar la partida de Primera que estava pendent de la huitena jornada, entre Top Recambios Castells i Sella. El triomf dels de la Marina Baixa per 4-10 ha motivat un canvi al capdavant de la classificació i deixa a Sella com a campió, en perjudici de Parcent A. D’aquesta manera, els emparellaments per a semifinals seran Benidorm-Sella que han quedat quart i primer classificat respectivament, i Murla-Parcent que han tancat la fase com a tercer i segon classificat.

A la segona categoria de Llargues, els quatre escollits per a jugar les semifinals són Orba B, Mutxamel, El Campello i Pelayo B. El campió del grup alacantí, Orba B, s’enfrontarà al tercer del mateix grup, El Campello, mentre que el campió del grup valencià, Pelayo B, haurà d’amidar-se al segon del grup d’Alacant, en aquest cas Mutxamel. Les partides d’anada es jugaran a les dos localitats de la comarca de l’Alacantí.

En tercera categoria, els quatre conjunts que disputaran les semifinals són Sant Vicent, Top Recambios Castells, Vall de Laguar i Orba. El campió de grup, Sant Vicent, visitarà a la partida d’anada a l’equip d’Orba, mentre que Castells jugarà a la Vall de Laguar.

Els primers assalts de semifinals a la categoria juvenil deixaren l’ampli triomf de la Vila Joiosa davant el campió de la fase regular, Orba, per 8-2. A Parcent, l’equip local va caure per 4-8 contra Sella, que també donà un important pas cap a la final.