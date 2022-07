Les semifinals del 39 Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom començaren el passat cap de setmana pel que fa a les categories masculines de Primera, Segona i Tercera. Els tres nivells de Quarta les completaren amb les partides de tornada i ja hi ha finalistes del 23 i 24 de juliol.

Bicorp i Xeraco, favorits

Bicorp tindrà en un elevat índex de probabilitats una plaça a la final on exerceix com a amfitrió. Bicoroliva Bicorp continuà la seua trajectòria imparable al trinquet del Genovés, on s’imposà per 10-40 i no donà cap opció als locals. La tornada es jugarà dissabte, a partir de les 18:00 hores, al carrer de Bicorp.

A l’altra eliminatòria Xeraco va agafar un xicotet però important avantatge de cara a la partida de tornada, encara que continua molt oberta. Els de la Safor guanyaren al Family Cash Alzira al trinquet de la ribera del Xúquer per 30-40 en un duel prou equilibrat. Diumenge, a les19:00 hores, es jugarà el segon assalt.

Alzira i Moixent, a un pas

Les eliminatòries de la categoria de plata estan prou decantades després de les partides d’anada, ja que tant Alzira com Moixent obtingueren una àmplia renda. Decathlon Alzira B guanyà per 15-40 a Quatretonda i s’enfrontarà presumiblement contra Les Alcusses Moixent A, que signà un 40-5 davant Lanzadera Montserrat A.

Primer pas per a Ontinyent i Real de Gandia

Ontinyent i Real de Gandia donaren el primer pas cap a la final. Els dos equips guanyaren a domicili 25-40. Els de la Vall d’Albaida s’apuntaren el triomf a Beniparrell davant l’equip H; els de la Safor guanyaren a Castelló contra el CP Castelloner B.

Bicorp-Ontinyent en Quarta

Bicorp jugarà contra el CP Ontinyent B en Quarta A, mentre que en Quarta B Intersemillas Tamborí València B i Cepsa Alzira D protagonitzaran la final. A Quarta C també hi haurà un equip alzireny a la final, dels tres que jugaren les semifinals. Faense Alzira F jugarà contra el CP Sumacàrcer.